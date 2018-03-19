Іноземці пограбували квартиру киян, поки ті спали

Їм загрожує до шести років позбавлення волі

У Києві іноземці пограбували квартиру, поки господарі спали в сусідній кімнаті. Про це повідомила прес-служба поліції.

"Під час патрулювання вулиць наряд патрульних помітив трьох підозрілих чоловіків, які знаходилися біля машини. Коли незнайомці побачили поліцейських, почали розбігатися. Двох наздогнали і затримали, а третьому вдалося втекти. Згодом встановили їх причетність до крадіжки з квартири", - розповіли правоохоронці.

Фото: Злочинці (kyiv.npu.gov.ua)

Затриманими виявилися громадяни іншої держави, 1993 та 1996 років народження.

Злочинці пошкодили захисну решітку на вікні та проникли в квартиру, звідки забрали гроші. Господарі в цей час спали в сусідній кімнаті і про крадіжку дізналися вже від співробітників поліції.

Фото: Зловмисники проникли в квартиру через вікно (kyiv.npu.gov.ua)

Правоохоронці встановлює місцезнаходження третього зловмисника.

Злочинцям загрожує до шести років позбавлення волі.

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