"Это уже не советские люди": иностранцы рассказали, почему выбирают для жизни Украину

Некоторые из них живут здесь уже несколько лет

Европейцы выбирают для жизни Украину, потому что страна – динамичная и здесь много перспектив. Об этом они рассказали "Радіо Свобода".

Французский журналист Себастьян Гобер живет в Украине уже седьмой год. До этого он жил в Латвии, Польше и Венгрии.

"Что мне нравится здесь, в Украине – это надежда, динамика, перспективы. Украинцы хотят изменить все. И они хотят перемен сейчас. Эта динамика для меня – самое важно", - признается журналист.

Он говорит, что в последнее время украинцы стали меньше рассчитывать на государство и больше верить в себя. А еще стали чаще улыбаться.

"Советская история: если ты смеешься, тогда ты - шпион. Но это изменилось. В украинцах все меньше и меньше "гомо советикус", это уже не советские люди", - рассказывает Себастьян.

Журналист отметил, что внимание привлекают внешние изменения: появление современных магазинов, ресторанов и целый хипстерских кварталов. Но все это резко контрастирует с ямами на дорогах и коммунальными проблемами.

"Бывают моменты, когда я думаю - зачем я здесь работаю? Что я жду от этой страны? Так уж продолжается четвертый год. Это не так важно, что Украина приближается к США, Канады или Европы. Очень важно, что украинцы сами понимают, в какой стране они живут, что они хотят делать и как", - говорит Себастьян.

Видео: Иностранцы про Украину (radiosvoboda.org)

Мирек Валавски уже второй год работает на Подоле в Киеве. Говорит, в Украине много перспектив и возможностей.

"Я, в принципе, не вижу большой разницы между Украиной и Польшей. Это, по-моему, очень похожи страны. Я бы сказал, что менталитет украинцев и поляков – идентичен. Я думаю, что через несколько лет Украина тоже будет частью Европейского Союза", - убежден поляк.

Матье Арден уже второй раз возглавляет Французский институт в Украине.

"Хорошее настроение украинцев несмотря на то, что ситуация в стране непростая, поиск позитива в любой ситуации - мне очень импонируют. Мне кажется, что французы более пессимистичны чем украинцы", - замечает Арден.

Он добавил, что украинцы все еще готовы терпеть коммунальные сложности, но при этом стали очень прихотливыми в искусстве.

Ранее в сети показали карту "будущей" Украины с Кубанью.

20 реальных деревушек, которые словно вышли из сказок (видео: STYLER.rbc.ua)