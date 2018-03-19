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"Це вже не радянські люди": іноземці розповіли, чому вибирають для життя Україну

STYLERLIFE        19.03.2018 - 12:02
Фото: Українець (РБК-Україна)
Фото: Українець (РБК-Україна)

Деякі з них живуть тут уже кілька років

Європейці вибирають для життя Україну, тому що країна – динамічна і тут багато перспектив. Про це вони розповіли "Радіо Свобода".

Французький журналіст Себастьян Гобер живе в Україні вже сьомий рік. До цього він жив у Латвії, Польщі та Угорщини.

"Що мені подобається тут, в Україні – це надія, динаміка, перспективи. Українці хочуть змінити все. І вони хочуть змін зараз. Ця динаміка для мене – найважливіше", - зізнається журналіст.

Він каже, що останнім часом українці стали менше розраховувати на державу і більше вірити в себе. А ще стали частіше посміхатися.

"Радянська історія: якщо ти смієшся, тоді ти - шпигун. Але це змінилося. В українців все менше і менше "гомо совєтікус", це вже не радянські люди", - розповідає Себастьян.

Журналіст зазначив, що привертають увагу зовнішні зміни: поява сучасних магазинів, ресторанів і цілий хипстерских кварталів. Але все це різко контрастує з ямами на дорогах і комунальними проблемами.

"Бувають моменти, коли я думаю - навіщо я тут працюю? Що я чекаю від цієї країни? Так триває вже четвертий рік. Це не так важливо, що Україна наближається до США, Канади чи Європи. Дуже важливо, що українці самі розуміють, в якій країні вони живуть, що вони хочуть робити і як", - говорить Себастьян.

Відео: Іноземці про Україну (radiosvoboda.org)

Мірек Валавски вже другий рік працює на Подолі в Києві. Каже, в Україні багато перспектив і можливостей.

"Я, в принципі, не бачу великої різниці між Україною і Польщею. Це, по-моєму, дуже схожі країни. Я б сказав, що менталітет українців і поляків – ідентичний. Я думаю, що через кілька років Україна теж буде частиною Європейського Союзу", - переконаний поляк.

Матьє Арден вже вдруге очолює Французький інститут в Україні.

"Гарний настрій український незважаючи на те, що ситуація в країні непроста, пошук позитиву у будь-якій ситуації - мені дуже імпонують. Мені здається, що французи більш песимістичні, ніж українці", - зауважує Арден.

Він додав, що українці все ще готові терпіти комунальні складності, але при цьому стали дуже вибагливими в мистецтві.

Раніше у мережі показали карту "майбутньої" України з Кубанню.

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