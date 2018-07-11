Исследователи назвали топ-10 причин для развода по мнению женщин

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Социологи опросили многих женщин

Британские социологи провели опрос среди 43 тысяч женщин, чтобы выяснить, почему они могут захотеть развода. Об этом пишет издание The Sun, ссылаясь на сайт знакомств Next Love.

Так, на первом месте причиной разводов стали разные цели в жизни.

Неверность стала второй причиной, которая может послужить для расторжения брака. За ней последовали бесконечные споры между супругами и нехватка интима.

"Отсутствие общих интересов в длинной совместной жизни также может привести ко второй причине списка", - сказал руководитель сайта знакомств Сигурд Ведал.

И добавил: "Хотя неверность иногда может быть эффективным способом сэкономить некоторые браки, она также может стать поводом для расторжения других".

Сигурд отметил, что отсутствие близости может разрушить брак и привести к тому, что пары ведут совершенно отдельные жизни.

На пятом месте психическое заболевание. 5,6% участников опроса ссылались на него, как на причину развода. Следом идут странные, неправильные поступки мужа, которые объясняются поведением, проявленным эмоционально, физически или финансово.

Седьмое место заняла скука: 4,2% респонденток заявили, что это побудило их уходить.

Исследователи из Университета Виннипег обнаружили, что наиболее распространенное слово, которое люди использовали для описания своих отношений, было "скучные".

Физическое насилие заняло восьмое место. Затем идут домашние и денежные проблемы.

Сигурд заключил: "Я думаю, что этот список достаточно хорошо объясняет, почему многие женщины заканчивают свои браки и просят развестись".

Напомним, скандального блогера Настю Рыбку и ее тренера по интимным делам обязали выплатить олигарху компенсацию размером в 1 млн рублей.

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