Дослідники назвали топ-10 причин для розлучення на думку жінок

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Соціологи опитали багатьох жінок

Британські соціологи провели опитування серед 43 тисяч жінок, щоб з'ясувати, чому вони можуть захотіти розлучення. Про це пише видання The Sun, посилаючись на сайт знайомств Next Love.

Так, на першому місці причиною розлучень є різні цілі в житті.

Невірність стала другою причиною, яка може послужити для розірвання шлюбу. За нею пішли нескінченні суперечки між подружжям і брак інтиму.

"Відсутність спільних інтересів у довгому спільному житты також може призвести до другої причини списку", - сказав керівник сайту знайомств Сігурд Ведал.

І додав: "Хоча невірність іноді може бути ефективним способом зберегти деякі шлюби, вона також може стати приводом для розірвання інших".

Сігурд зазначив, що відсутність близькості може зруйнувати шлюб і призвести до того, що пари ведуть абсолютно окремі життя.

На п'ятому місці психічне захворювання. 5,6% учасників опитування посилалися на нього, як на причину розлучення. Слідом ідуть дивні, неправильні вчинки чоловіка, які пояснюються поведінкою, виявленою емоційно, фізично чи фінансово.

Сьоме місце посіла нудьга: 4,2% респонденток заявили, що це спонукало їх йти.

Дослідники з Університету Вінніпега виявили, що найбільш поширене слово, яке люди використовували для опису своїх відносин, було "нудні".

Фізичне насильство зайняла восьме місце. Потім йдуть домашні і грошові проблеми.

Сігурд сказав: "Я думаю, що цей список досить добре пояснює, чому багато жінок закінчують свої шлюби і просять розлучитися".

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