В Ивано-Франковске перепохоронили кости 134 жертв коммунистического террора

Скелеты 70 трупов людей относятся к лицам мужского пола, 53 - к лицам женского пола, двое имеют признаки детских скелетов

В субботу, 24 марта, в Ивано-Франковске состоялись похороны останков 134 местных жителей, которые стали жертвами коммунистического режима.

К Мемориальному комплексу "Демьянов Лаз" съехались несколько сотен человек, сообщают "Версии".

Перезахоронения жертв НКВД (фото: versii.if.ua)

Скелеты 70 трупов людей относятся к лицам мужского пола, кости 53 скелетированный трупов - к лицам женского пола, двое имеют признаки детских скелетов. Для девяти скелетов пол не установлен ​​из-за повреждения костей черепов.

Перезахоронения жертв НКВД (фото: versii.if.ua)

Как стало известно после экспертизы, смерть людей наступала от огнестрельных ранений головы с повреждением головного мозга и массивных повреждений головы, основания черепа и травматического повреждения головного мозга. Большинство заключенных привезенные из тюрьмы НКВД города Станислава.

Перезахоронения жертв НКВД (фото: versii.if.ua)

"Это почерк НКВД, многочисленные огнестрельные отверстия. На скелетированных остатках найдено множество свидетельств, что пытали жертв еще при жизни. На бедренных костях, на ребрах, черепах, следы пыток. Среди жертв двое детей. Сегодня можем говорить, что "Демьянов Лаз" во второй раз заговорил. Здесь 1989 впервые состоялось перезахоронение жертв тоталитарного коммунистического режима. Мы говорим о жертвах 1939-1941 годов", - говорит Василий Тымкив, руководитель КП" Мемориал "в Ивано-Франквський области.

Перезахоронения жертв НКВД (фото: versii.if.ua)

14 августа 2017 работниками КП "Память" в городе Ивано-Франковск (на территории старого еврейского кладбища) было обнаружено массовое захоронение 134 жертв коммунистического террора НКВД 1939-1941 гг. Тела были свалены в три неглубоких траншеи, длиной около 10 метров и лежали поперек

траншей в два или даже три слоя.

Перезахоронения жертв НКВД (фото: versii.if.ua)

Люди на перезахоронение приехали из многих районов Прикарпатья, Калуша, Долины, других райцентров.

Перепоховання жертв НКВД в Дем'яновому Лазі Перепоховання жертв НКВД в Дем'яновому Лазі. Наживо Детальніше: https://westnews.com.ua/v-ivano-frankivsku-rozpochalosya-perepohovannya-zhertv-komunistichnogo-teroru-foto-video/ #WestNews #перепоховання #новини #ІваноФранківськ #жертви #терор Опубліковано WestNews 24 березень 2018 р.

Перезахоронения жертв НКВД (видео: facebook.com/westnews.com.ua)

Напомним, в Музее Национальной гвардии Украины в Киеве находятся знамена Комитета государственной безопасности (КГБ) и Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) СССР. Киевлянин и бывший помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Роман Шевченко возмутился наличием такого обилия вражеских знамен и всего одного зала с патриотическим наполнением в музее НГУ.

