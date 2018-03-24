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В Івано-Франківську перепоховали кістки 134 жертв комуністичного терору

STYLERLIFE        24.03.2018 - 14:32
Фото: колаж (РБК-Україна)
Фото: колаж (РБК-Україна)

Скелети 70 трупів людей відносяться до осіб чоловічої статі, 53 - до осіб жіночої статі, двоє мають ознаки дитячих скелетів

У суботу, 24 березня, в Івано-Франківську відбулося поховання решток 134 місцевих мешканців, які стали жертвами комуністичного режиму.

До Меморіального комплексу “Дем’янів Лаз” з’їхалися кілька сотень людей, повідомляють "Версії".

Перепоховання жертв НКВС (фото: versii.if.ua)

Скелети 70 трупів людей вiдносяться до осіб чоловiчої статi, кiстки 53 скелетованих трупів – до осіб жіночої статі, двоє мають ознаки дитячих скелетів. Для дев'яти скелетів стать не встановлена через пошкодження кісток черепів.

Перепоховання жертв НКВС (фото: versii.if.ua)

Як стало відомо після експертизи, смерть людей наступала від вогнепальних поранень голови з пошкодженням головного мозку та масивних пошкоджень голови, основи черепа та травматичного пошкодження головного мозку. Більшість в'язнів привезені з тюрми НКВС міста Станіслава.

Перепоховання жертв НКВС (фото: versii.if.ua)

“Це почерк НКВС, числені вогнепальні отвори. На скелетованих залишках знайдено безліч свідчень, що катували жертв ще за життя. На стегнових кістках, на ребрах, черепах, є сліди катувань. Серед жертв, двоє дітей. Сьогодні можемо говорити, що "Дем’янів Лаз" вдруге заговорив. Тут 1989 року вперше відбулося перепоховання жертв тоталітарного комуністичного режиму. Ми говоримо про жертв 1939-1941 років”, – говорить Василь Тимків, керівник КП “Меморіал” в Івано-Франквській області.

Перепоховання жертв НКВС (фото: versii.if.ua)

14 серпня 2017 р. працівниками КП “Пам’ять” в місті Івано-Франківськ (на території старого єврейського кладовища) було виявлено масове поховання 134 жертв комуністичного терору НКВС 1939-1941 рр. Тіла були скидані в три неглибоких траншеї, довжиною біля 10 метрів, та лежали впоперек траншей в два чи, навіть, три шари.

Перепоховання жертв НКВС (фото: versii.if.ua)

Люди на перепоховання приїхали з багатьох районів Прикарпаття, Калуша, Долини, інших райцентрів.

 
Перепоховання жертв НКВД в Дем'яновому Лазі

Перепоховання жертв НКВД в Дем'яновому Лазі. Наживо Детальніше: https://westnews.com.ua/v-ivano-frankivsku-rozpochalosya-perepohovannya-zhertv-komunistichnogo-teroru-foto-video/ #WestNews #перепоховання #новини #ІваноФранківськ #жертви #терор

Опубліковано WestNews 24 березень 2018 р.

Перепоховання жертв НКВС (відео: facebook.com/westnews.com.ua)

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Теги: жертвы, Ивано-Франковск, НКВД
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