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Известная украинская спортсменка стала мамой

STYLERLIFE        17.06.2018 - 22:10
Иллюстративное фото (pixabay)
Иллюстративное фото (pixabay)

У чемпионки родилась девочка

Известная украинская спортсменка, чемпионка мира по борьбе Оксана Гергель стала мамой. Об этом радостном событии спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.

Скриншот фото (instagram.com/ksyha94)

Знаменитая спортсменка, чемпионка мира по борьбе в вольном стиле Оксана Гергель родила девочку в воскресенье, 17 июня. Вес малышки 3,6 кг.

Оксана Гергель замужем за украинским борцом, победителем и призером различных чемпионатов Александром Кухтой. Свадьба состоялась в мае 2017 года.

"Теперь нас трое. Благодарю Бога, что вы у меня есть", – написала на своей странице в Instagram молодая мама и прикрепила фото с роддома.

Скриншот фото (instagram.com/ksyha94)

Оксана Гергель родилась 20 июня 1994 года в Волынской области.

В 2015 году Гергель стала чемпионкой мира в весовой категории до 60 кг, а также серебряной призеркой Чемпионата Европы 2016 года.

Скриншот фото (instagram.com/ksyha94)

Кстати, актриса Алена Мусиенко рассказала, где будет рожать.

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Теги: рождение, спортсмены, дети
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