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Відома українська спортсменка стала мамою

STYLERLIFE        17.06.2018 - 22:10
Ілюстративне фото (pixabay)
Ілюстративне фото (pixabay)

У чемпіонки народилася дівчинка

Відома українська спортсменка, чемпіонка світу з боротьби Оксана Гергель стала мамою. Про цю радісну подію спортсменка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Скріншот фото (instagram.com/ksyha94)

Знаменита спортсменка, чемпіонка світу з боротьби у вільному стилі Оксана Гергель народила дівчинку в неділю, 17 червня. Вага малятка 3,6 кг.

Оксана Гергель заміжня за українським борцем, переможцем і призером різних чемпіонатів Олександром Кухтой. Весілля відбулося в травні 2017 року.

"Тепер нас троє. Дякую богу, що ви у мене є", – написала на своїй сторінці в Instagram молода мама і прикріпила фото з пологового будинку.

Скріншот фото (instagram.com/ksyha94)

Оксана Гергель народилася 20 червня 1994 року у Волинській області.

У 2015 році Гергель стала чемпіонкою світу у ваговій категорії до 60 кг, а також срібною призеркою Чемпіонату Європи 2016 року.

Скріншот фото (instagram.com/ksyha94)

До речі, актриса Олена Мусієнко розповіла, де буде народжувати.

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Теги: рождение, спортсмены, діти
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