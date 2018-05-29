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Известные российские поп-звезды выступят в оккупированном Донецке

STYLERLIFE        29.05.2018 - 20:54
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Концерт состоится 2 июня

В оккупированном Донецке выступят группа "Премьер-министр", Юлия Началова и экс-солистка "Тату" Лена Катина. Об этом передают СМИ, подконтрольные боевикам.

Фото: Юлия Началова (facebook.com/nachalovajulia)

"Общественная организация "Фонд "Единый Донбасс" приглашает жителей подконтрольных Украине районов Донецкой области на концерт звезд российской эстрады, который состоится 2 июня, приуроченного ко Дню защиты детей", — сказано в сообщении коллаборационистов.

Фото: Лена Катина (facebook.com/KatinaLena)

Концерт пройдет в парке имени Щербакова.

Будет ли реакция СБУ, если российские звезды дйствительно приедут в оккупированный Донецк – пока неизвестно.

Ранее популярный певец MELOVIN, который представлял Украину на конкурсе Евровидение 2018, признался, что его неоднократно звали выступать в России и на оккупированных территориях. Но, по словам Константина Бочарова (настоящее имя артиста - Ред.), он отказывался это делать по соображениям морали.

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Теги: российские артисты, Донецк
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