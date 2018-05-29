Известные российские поп-звезды выступят в оккупированном Донецке

Концерт состоится 2 июня
В оккупированном Донецке выступят группа "Премьер-министр", Юлия Началова и экс-солистка "Тату" Лена Катина. Об этом передают СМИ, подконтрольные боевикам.
Фото: Юлия Началова (facebook.com/nachalovajulia)
"Общественная организация "Фонд "Единый Донбасс" приглашает жителей подконтрольных Украине районов Донецкой области на концерт звезд российской эстрады, который состоится 2 июня, приуроченного ко Дню защиты детей", — сказано в сообщении коллаборационистов.
Фото: Лена Катина (facebook.com/KatinaLena)
Концерт пройдет в парке имени Щербакова.
Будет ли реакция СБУ, если российские звезды дйствительно приедут в оккупированный Донецк – пока неизвестно.
Ранее популярный певец MELOVIN, который представлял Украину на конкурсе Евровидение 2018, признался, что его неоднократно звали выступать в России и на оккупированных территориях. Но, по словам Константина Бочарова (настоящее имя артиста - Ред.), он отказывался это делать по соображениям морали.
Коротко о главном за 29 мая