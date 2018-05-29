Відомі російські поп-зірки виступлять в окупованому Донецьку

Концерт відбудеться 2 червня
В окупованому Донецьку виступлять група "Прем'єр-міністр", Юлія Началова і екс-солістка "Тату" Олена Катіна. Про це передають ЗМІ, підконтрольні бойовикам.
Фото: Юлія Началова (facebook.com/nachalovajulia)
"Громадська організація "Фонд "Єдиний Донбас" запрошує мешканців підконтрольних Україні районів Донецької області на концерт зірок російської естради, який відбудеться 2 червня, приуроченого до Дня захисту дітей", — сказано в повідомленні колабораціоністів.
Фото: Олена Катіна (facebook.com/KatinaLena)
Концерт пройде у парку імені Щербакова.
Буде реакція СБУ, якщо російські зірки дйствительно приїдуть в окупований Донецьк – поки невідомо.
Раніше популярний співак MELOVIN, який представляв Україну на конкурсі Євробачення 2018, зізнався, що його неодноразово запрошували виступати в Росії і на окупованих територіях. Але, за словами Костянтина Бочарова (справжнє ім'я артиста - Ред.), він відмовлявся це робити з міркувань моралі.
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