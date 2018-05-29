Социальные страницы
Курси валют
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2609.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3016.52
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2609.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3016.52
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Відомі російські поп-зірки виступлять в окупованому Донецьку

STYLERLIFE        29.05.2018 - 20:54
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Концерт відбудеться 2 червня

В окупованому Донецьку виступлять група "Прем'єр-міністр", Юлія Началова і екс-солістка "Тату" Олена Катіна. Про це передають ЗМІ, підконтрольні бойовикам.

Фото: Юлія Началова (facebook.com/nachalovajulia)

"Громадська організація "Фонд "Єдиний Донбас" запрошує мешканців підконтрольних Україні районів Донецької області на концерт зірок російської естради, який відбудеться 2 червня, приуроченого до Дня захисту дітей", — сказано в повідомленні колабораціоністів.

Фото: Олена Катіна (facebook.com/KatinaLena)

Концерт пройде у парку імені Щербакова.

Буде реакція СБУ, якщо російські зірки дйствительно приїдуть в окупований Донецьк – поки невідомо.

Раніше популярний співак MELOVIN, який представляв Україну на конкурсі Євробачення 2018, зізнався, що його неодноразово запрошували виступати в Росії і на окупованих територіях. Але, за словами Костянтина Бочарова (справжнє ім'я артиста - Ред.), він відмовлявся це робити з міркувань моралі.

Коротко про головне за 29 травня

"Процвітання російського світу": у мережі показали, як виглядає залізничне депо Донецька Копія батька: в мережі показали фото 16-річного сина Михайла Круга
Теги: российские артисты, Донецк
Ціни ринку: в мережі розповіли, скільки коштують фрукти і ягоди в Криму
Натовпи шанувальників: Елтон Джон у Києві відвідав "Кураж Базар" (фото, відео)
Регіну Тодоренко екстрено госпіталізували в Москві
У Парижі мігрант врятував дитину, що зірвалася з вікна, і став національним героєм (відео)
On Top