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"Как дальше жить": Снежана Егорова рассказала про "бюро ритуальных услуг" на ТВ (фото)

STYLERLIFE        04.06.2018 - 16:52
Фото: Снежана Егорова (facebook.com/snezhana.egorova)
Фото: Снежана Егорова (facebook.com/snezhana.egorova)

Украинское телевидение "похоронило" мораль, честь и семейные ценности

Известная украинская телеведущая Снежана Егорова считает, что украинское телевидение превратилось в бюро ритуальных услуг. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Украинское телевидение превращается в бюро ритуальных услуг. И похоронены, в первую очередь, мораль, честь, семейные ценности и здравый смысл. Когда в эфире общенационального канала предлагают моим детям (Андрею – 11 лет, Арине – 8 лет, Ване – 6 лет) сделать выбор: кого б вы не дали убить врагу? Маму папу? Как жить дальше в обществе, где смерть стала веселой игрой?", - сказала она.

Фото: скриншот поста (facebook.com/snezhana.egorova)

В то же время пользователи сети обратили внимание на не менее важный факт, который касается телезрителей.

Фото: голосование на телеканале "Прямий" (facebook.com/snezhana.egorova)

"Интересно, вот эти полторы тысячи проголосовавших – у них совсем маргарин вместо мозгов? Про инициаторов вообще молчу, хотелось бы увидеть их на скамье подсудимых", - сказала пользователь Марина Маркова.

"Теперь им надо сменить название канала – Фрик канал. Иначе этих будущих ведущих (Поярков &Мухарский) назвать нельзя", - подчеркнула юзер Наталья Павловская.

Фото: скриншот комментариев (facebook.com/snezhana.egorova)

Кстати, известная телеведущая Снежана Егорова рассказала о своих причинах увольнения с телеканала "Прямий". Пост об этом она опубликовала на своей странице в социальной сети. Известная украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова сообщила, что находится в поиске работы, так как уволилась с телеканала "Прямий".

По ее словам, причиной такого решения стал эфир передачи "Поярковnews" с участием ее бывшего супруга Антина Мухарского. Во время эфира, зрителям предложили опрос, в котором нужно было выбрать, кого спасти и не дать убить врагу: Антина Мухарского или Снежану Егорову.

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Теги: Егорова, телеведущая, украинцы
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