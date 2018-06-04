"Як далі жити": Сніжана Єгорова розповіла про "бюро ритуальних послуг" на ТБ (фото)

Українське телебачення "поховало" мораль, честь та сімейні цінності

Відома українська телеведуча Сніжана Єгорова вважає, що українське телебачення перетворилося в бюро ритуальних послуг. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

"Українське телебачення перетворюється в бюро ритуальних послуг. І поховані, в першу чергу, мораль, честь, сімейні цінності і здоровий глузд. Коли в ефірі загальнонаціонального каналу пропонують моїм дітям (Андрію – 11 років, Аріні – 8 років, Вані – 6 років) зробити вибір: кого б ви не дали вбити ворога? Маму тата? Як жити далі в суспільстві, де смерть стала веселою грою?", - сказала вона.

Фото: скріншот поста (facebook.com/snezhana.egorova)

У той же час користувачі мережі звернули увагу на не менш важливий факт, який стосується телеглядачів.

Фото: голосування на телеканалі "Прямий" (facebook.com/snezhana.egorova)

"Цікаво, ось ці півтори тисячі людей, які проголосували – у них зовсім маргарин замість мізків? Про ініціаторів взагалі мовчу, хотілося б побачити їх на лаві підсудних", - сказала користувач Марина Маркова.

"Тепер їм треба змінити назву каналу – Фрік канал. Інакше цих майбутніх ведучих (Поярков &Мухарський) назвати не можна", - підкреслила юзер Наталія Павловська.

Фото: скріншот коментарів (facebook.com/snezhana.egorova)

До речі, відома телеведуча Сніжана Єгорова розповіла про свої причини звільнення з телеканалу "Прямий". Пост про це вона опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі. Відома українська актриса і телеведуча Сніжана Єгорова повідомила, що перебуває в пошуку роботи, так як звільнилася з телеканалу "Прямий".

За її словами, причиною такого рішення став ефір передачі "Поярковnews" за участю її колишнього чоловіка Антіна Мухарського. Під час ефіру, глядачам запропонували опитування, в якому потрібно було вибрати, кого врятувати і не дати вбити ворогу: Антіна Мухарського або Сніжану Єгорову.

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