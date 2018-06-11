"Как конфетти": у Дональда Трампа обнаружили опасную вредную привычку

Президент США любит портить документы

Дональд Трамп имеет опасную вредную привычку – он любит рвать на мелкие кусочки официальную документацию. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на бывших работников канцелярии.

По словам работников, президент США по привычке рвет на куски важные документы, которые по закону должны находиться в архиве. После этого сотрудникам Белого дома приходится склеивать клочки бумаги, ведь за это их могут обвинить в нарушении законодательства.

"Иногда бумаги просто рвут посередине, но иногда они были разорваны так мелко, что выглядели как конфетти", — рассказал один из работников администрации президента США.

Работники отметили, что никто не в силах повлиять на Дональда Трампа и уговорить его больше так не делать. Бывшие сотрудники Белого дома добавили, что при экс-президенте США Бараке Обаме все документы отправлялись в целости в Национальный архив.

Напомним, что Роберт де Ниро обматерил Трампа в прямом эфире.

Актер должен был объявить выступление рокера и фолк-музыканта Брюса Спрингстина, который победил в одной из номинаций. Но прежде чем это сделать, де Ниро обрушился с критикой и ругательствами в адрес президента США.

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