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"Як конфетті": у Дональда Трампа виявили небезпечну шкідливу звичку

STYLERLIFE        11.06.2018 - 15:57
Фото: Дональд Трамп (un.org)
Фото: Дональд Трамп (un.org)

Президент США любить псувати документи

Дональд Трамп має небезпечну шкідливу звичку – він любить рвати на дрібні шматочки офіційну документацію. Про це повідомила газета Politico з посиланням на колишніх працівників канцелярії.

За словами працівників, президент США за звичкою рве на шматки важливі документи, які за законом повинні знаходитися в архіві. Після цього співробітникам Білого дому доводиться склеювати клаптики паперу, адже за це їх можуть звинуватити у порушенні законодавства.

"Іноді папери просто рвуть посередині, але іноді вони були розірвані так дрібно, що виглядали як конфетті", — розповів один з працівників адміністрації президента США.

Працівники зазначили, що ніхто не в силах вплинути на Дональда Трампа і умовити його більше так не робити. Колишні співробітники Білого дому додали, що при екс-президентові США Баракові Обамі всі документи відправлялися в цілості в Національний архів.

Нагадаємо, що Роберт де Ніро обматюкав Трампа в прямому ефірі.

Актор повинен був оголосити виступ рокера і фолк-музиканта Брюса Спрінгстіна, який переміг у одній із номінацій. Але перш ніж це зробити, де Ніро обрушився з критикою і лайкою на адресу президента США.

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Теги: Дональд Трамп
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