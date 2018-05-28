"Как они могли?": украинский блогер метко пошутил об иностранных фанатах футбола

В комментариях люди поддержали шутку

Украинский блогер Антон Ходза высмеял обвинения многих украинцев о том, что иностранные болельщики, которые приехали на финал Лиги чемпионов в Киев, замусорили весь город. Об этом он иронично написал на своей Facebook-странице.

"А вы видели, сколько бычков набросали английские болельщики?! По всему городу, на всех газонах, у всех подъездов, возле остановок, на пляжах в песок закопали. Как они столько выкурить смогли, подлецы??? А еще какими-то каракулями все стены в городе пообрисовали. И все столбы заклеили объявлениями о работе, аренде, и кошах. Зас*али наш город-сад", - написал блогер.

Скриншот (facebook.com/anton.ohaiogodzaimas)

Пользователи соцсети "на ура" восприняли пост блогера и поддержали его такими же шутливыми комментариями.

"Вчера на скамейке на детской площадке видел, как сидели болельщик Реала, Ливерпуля и сын Порошенко, обрыгали все шелухой, жрали пиво и ругались. Су*и подставили европейцев-украинцев", - написал Богдан Богдан.

"Я вообще этой истерики не понял. В месте массового скопления людей на**ано. Караул! Зрада! Прочь от Брюсселя! Стандартная же ситуация. Главное потом вовремя убрать. А с этим, судя по всему, коммунальщики спокойно справились", - прокомментировал Юрий Ливак.

"И какашек, какашек собачьих !! Видимо с собой в самолетах привезли. Мешками !!!" - отреагировала Светлана Прядко.

"У меня на Святошино болельщики Ливерпуля и Реала мусорят последние лет 30..", - пошутил Александр Глущенко.

Скриншот комментариев (facebook.com/anton.ohaiogodzaimas)

Читайте также, как отдыхают фанаты-иностранцы на Крещатике.

Хайп-такси #23: готов ли Киев к финалу Лиги Чемпионов