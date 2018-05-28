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"Як вони могли?": український блогер влучно пожартував про іноземних фанатів футболу

STYLERLIFE        28.05.2018 - 08:24
(Світлана Крепченко/Facebook)
(Світлана Крепченко/Facebook)

В коментарях люди підтримали жарт

Український блогер Антон Ходза висміяв звинувачення багатьох українців про те, що іноземні вболівальники, які приїхали на фінал Ліги чемпіонів в Київ, засмітили все місто. Про це він іронічно написав на своїй Facebook-сторінці.

"А ви бачили, скільки бичків накидали англійські вболівальники?! По всьому місту, на всіх газонах, біля всіх під'їздів, біля зупинок, на пляжах у пісок позакопували. Як вони стільки накурити змогли, падлюки??? А ще якимись каракулями всі стіни у місті пообмальовували. І всі стовби заклеїли оголошеннями про роботу, оренду, та котів. Засрали наше місто-сад", - написав блогер.

Скріншот (facebook.com/anton.ohaiogodzaimas)

Користувачі соцмережі "на ура" сприйняли пост блогера і підтримали його такими ж жартівливими коментарями.

"Вчора на лавці на дитячому майданчику бачив, як сиділи вболівальник Реала, Ліверпуля і син Порошенка, обригали всі лушпинням, жерли пиво і лаялися. Су*і підставили європейців-українців", - написав Богдан Богдан.

"Я взагалі цієї істерики не зрозумів. В місці масового скупчення людей на**ано. Караул! Зрада! Геть від Брюсселя! Стандартна ситуація. Головне потім вчасно прибрати. А з цим, судячи з усього, комунальники спокійно впоралися", - прокоментував Юрій Ливак.

"І какашок, собачих какашок !! Мабуть з собою в літаках привезли. Мішками !!!" - відреагувала Світлана Прядко.

"У мене на Святошино вболівальники Барселони і Реала смітять останні років 30..", - пожартував Олександр Глущенко.

Скріншот коментарів (facebook.com/anton.ohaiogodzaimas)

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