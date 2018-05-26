"Какая красота": в сети отреагировали на уничтожение базы террористов на Донбассе

Украинские войска нанесли мощный удар по противнику

Украинцы жваво обсуждают в сети уничтоженный на днях опорный пункт террористов на Донбассе. Соответствующее видео опубликовал Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц" на своей странице в Facebook.

"Адекватный ответ. Видео, которое можно смотреть вечность. В результате провокационных действий российско-террористических войск по мирному населению, воины ООС уничтожили ВОП противника, живую силу, технику и вооружение", - сказал он.

Более того, Штефан назвал кадры мощного удара "приятными без преувеличения" и пообещал, что победа в войне будет за Украиной.

Видео: уничтожение базы террористов на Донбассе (facebook.com/ukrop.bc)

В то же время пользователи сети уточнили, что видео действительно является "приятным", и что террористов "абсолютно не жаль".

"Какая красота. Вот теперь видно, как наша артиллерия или минометы работают. Жаль, что в начале войны у нас беспилотников не было. Почаще такое видео надо снимать и показывать", - сказал пользователь Komandante Che.

"Красиво, аж завораживает", - уточнила юзер Апач Ржевский.

"И действительно: смотришь и почему-то их ни грамма не жаль", - сказала пользователь Нина Олифиренко.

"Пора б уже комбригу награду дать, а штаб что-то не двигается. И командиру разведки тоже. Ведь это их работа", - уверен юзер Андрей Рымарук.

Фото: скриншот комментариев (facebook.com/ukrop.bc)

Напомним, недавно в сети появилось видео, на котором с высоты птичьего полета записан масштаб мощного ответного удара по противнику со стороны бойцов Вооруженных сил Украины. В результате боя на Донбассе оккупанты потерпели поражение. Видео соответствующего характера было опубликовано в социальной сети Facebook офицером Анатолием Штефаном "Штирлиц".

Боец ООС сказал, что именно благодаря новой системе разведки, украинским военным удалось обнаружить противника и нанести точный удар.

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