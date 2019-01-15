Какая погода ожидается на Крещение: синоптик дала прогноз

Иллюстративное фото: facebook.com/pravoslaviе

Погода накануне праздника будет нестабильной - морозы будут сменяться оттепелью

Народный синоптик Наталья Диденко рассказала, какая погода ожидает киевлян, накануне Крещения, когда много жителей и гостей столицы захотят по традиции нырнуть в прорубь. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По сообщению синоптика в Киеве 16 января будет без осадков. Ночью температура будет морозной - от -5 до -8 градусов мороза, днем - от -2 до -4 градусов.

А вот 17 января киевлян ожидает сюрприз - если ночь еще будет морозной, то днем в четверг - потеплеет.

В пятницу, 18 января в столице ожидает оттпель, пишет народный синоптик на своей странице.

На Крещение, 19 января - опять похолодает. Утром 19 января ожидается -3 градуса, будет облачно.

"Конечно, многих интересует утро 19 января, когда телевизионные люди с камерами и просто граждане с камерами на телефонах подтягиваются к ближайшим прорубям, чтобы зафиксировать информационный повод - прыжки выдающихся лиц и не очень выдающихся в проруби", - написала Наталья Диденко.

Иллюстративное фото: РБК-Украина

Напомним, ранее мы сообщали о том, что во Львовской области из-за непогоды частично перекрыто движение транспорта.

Также народный синоптик сообщила прогноз погоды для Украины на среду, 16 января.

Кстати, недавно эксперты сообщили о росте снежного покрова в Карпатах.

Видео: РБК-Украина