Яка погода очікується на Водохреще: синоптик дала прогноз

Ілюстративне фото: facebook.com/pravoslaviе

Погода напередодні свята буде нестабільною - морози змінюватимуться відлигою

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла, яка погода очікує киян, напередодні Водохреща, коли багато мешканців та гостей столиці захочуть за традицією пірнути в ополонку. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

За повідомленням синоптика у Києві 16 січня буде без опадів. Вночі температура буде морозною - від -5 до -8 градусів морозу, вдень - від -2 до -4 градусів.

А от 17 січня киян очікує несподіванка - якщо ніч ще буде морозною, то вдень у четвер - потеплішає.

У п'ятницю, 18 січня, у столиці потепліє до відлиги, пише народний синоптик на своїй сторінці.

На Водохреще, 19 січня - знову похолодає. Вранці 19 січня очікується -3 градуси, буде хмарно.

"Звичайно, багатьох цікавить ранок 19 січня, коли телевізійні люди з камерами і просто громадяни з камерами на телефонах підтягуються до найближчих ополонок, щоб зафіксувати інформаційний привід - стрибання визначних осіб і не дуже визначних в ополонки", - написала Наталка Діденко.

Ілюстративне фото: РБК-Україна

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Львівській області через негоду частково перекрито рух транспорту.

Також народний синоптик повідомила прогноз погоди для України на середу, 16 січня.

До речі, нещодавно експерти повідомили про зростання снігового покриву в Карпатах.

Відео: РБК-Україна