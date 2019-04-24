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О какой дружбе с кастрюлеголовыми речь? Россияне не хотят мира с Украиной

STYLERЖизнь    24.04.2019 - 19:55
О какой дружбе с кастрюлеголовыми речь? Россияне не хотят мира с Украиной
Россияне не хотят мира с Украиной (коллаж РБК-Украина)

Жители России агрессивно настроены к украинцам

Жители России не хотят мира с Украиной и украинцами. Об этом они прямо пишут в социальных сетях в комментариях под постом пропагандистского издания "Комсомольская правда", которое провело опрос под названием "Сможем ли мы помириться с украинцами".

В большинстве своем россияне пишут, что они "не намерены мириться с кастрюлеголовыми" и "бандерлогами". Кроме того, они считают, что "украинцы должны извиниться за клевету". Не нравится жителям РФ и то, что Украина намерена вернуть аннексированный Крым.

Правда, некоторые россияне хотят дружить с украинцами, ведь (оказывается) "мы один народ". Но это, по мнению восточных соседей, возможно только тогда, когда наша страна "выйдет из под руководства ге*ропы и амеров", а Россия "вернет свое".

Мы собрали лишь малую часть самых безобидных комментариев. 

  • Я за! Присоединяйтесь вообще к России. И мы будем мощная держава.
  • Теперь не хочу иметь с ними что-либо общее! Клоуны, трусы и предатели (большинство).
  • После такой грязи, что эти "братья" вылили на нашу страну? Оно нам надо?

О какой дружбе с кастрюлеголовыми речь? Россияне не хотят мира с Украиной

Скриншот

  • Пусть они сперва своих нациков и бандеровщину запретят, а потом посмотрим.
  • Никто им не забудет ни Одессы, ни убитых жителей Донбасса, ни оскорблений России и россиян, ни провокаций и лжи.
  • Там уже второе антироссийское поколение растет - так что сотрудничество будет, а дружбы нет. Да и какая дружба под бандеровскими знаменами?
  • Пусть сначала с Донецкой областью помириться. А перед Россией извиниться придется за ложь и провокации!
  • О какой дружбе с кастрюлеголовыми может идти речь.

О какой дружбе с кастрюлеголовыми речь? Россияне не хотят мира с Украиной

Скриншот

Напомним, недавно правнук тирана Иосифа Сталина назвал россиян, которые считают его предка героем (50 % населения РФ), моральными уродами и дегенератами.

Ранее одиозный Владимир Жириновский угрожал трем украинским городам вторжением российских "добровольцев".

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