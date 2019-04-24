О какой дружбе с кастрюлеголовыми речь? Россияне не хотят мира с Украиной

Жители России агрессивно настроены к украинцам
Жители России не хотят мира с Украиной и украинцами. Об этом они прямо пишут в социальных сетях в комментариях под постом пропагандистского издания "Комсомольская правда", которое провело опрос под названием "Сможем ли мы помириться с украинцами".
В большинстве своем россияне пишут, что они "не намерены мириться с кастрюлеголовыми" и "бандерлогами". Кроме того, они считают, что "украинцы должны извиниться за клевету". Не нравится жителям РФ и то, что Украина намерена вернуть аннексированный Крым.
Правда, некоторые россияне хотят дружить с украинцами, ведь (оказывается) "мы один народ". Но это, по мнению восточных соседей, возможно только тогда, когда наша страна "выйдет из под руководства ге*ропы и амеров", а Россия "вернет свое".
Мы собрали лишь малую часть самых безобидных комментариев.
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Скриншот
Напомним, недавно правнук тирана Иосифа Сталина назвал россиян, которые считают его предка героем (50 % населения РФ), моральными уродами и дегенератами.
Ранее одиозный Владимир Жириновский угрожал трем украинским городам вторжением российских "добровольцев".