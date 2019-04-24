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Про яку дружбу з "кастрюлєголовимі" мова? Росіяни не хочуть миру з Україною

STYLERЖиття    24.04.2019 - 19:55
Про яку дружбу з "кастрюлєголовимі" мова? Росіяни не хочуть миру з Україною
Росіяни не хочуть миру з Україною (колаж РБК-Україна)

Жителі Росії агресивно налаштовані до українців

Жителі Росії не хочуть миру з Україною і українцями. Про це вони прямо пишуть у соціальних мережах в коментарях під постом пропагандистського видання "Комсомольская правда", яке провело опитування під назвою "Чи зможемо ми помиритися з українцями".

В більшості своїй росіяни пишуть, що вони "не мають наміру миритися з кастрюлєголовимі" і "бандерлогамі". Крім того, вони вважають, що "українці повинні вибачитися за наклеп". Не подобається жителям РФ і те, що Україна має намір повернути анексований Крим.

Правда, деякі росіяни хочуть дружити з українцями, адже (виявляється) "ми один народ". Але це, на думку східних сусідів, можливо тільки тоді, коли наша країна "вийде з-під керівництва ге*ропи і амерів", а Росія "поверне своє".

Ми зібрали лише малу частину найбезобідніших коментарів від представників країни-агресора.

  • Я за! Приєднуйтесь взагалі до Росії. І ми будемо потужна держава.
  • Тепер не хочу мати з ними щось спільне! Клоуни, боягузи і зрадники (більшість).
  • Після такого бруду, що ці "брати" вилили на нашу країну? Воно нам треба?

Про яку дружбу з &quot;кастрюлєголовимі&quot; мова? Росіяни не хочуть миру з Україною

Скріншот

  • Нехай вони спершу своїх нациків і бандерівщину заборонять, а потім подивимося.
  • Ніхто їм не забуде ні Одеси, ні вбитих жителів Донбасу, ні образ Росії і росіян, ні провокацій і брехні.
  • Там вже друге антиросійське покоління зростає - так що співпраця буде, а дружби ні. Та й яка дружба під бандерівськими прапорами?
  • Нехай спочатку з Донецькою областю помиритися. А перед Росією доведеться вибачитися за брехню і провокації!
  • Про яку дружбу з кастрюлєголовимі може йти мова.

Про яку дружбу з &quot;кастрюлєголовимі&quot; мова? Росіяни не хочуть миру з Україною

Скріншот

Нагадаємо, нещодавно правнук тирана Йосипа Сталіна назвав росіян, які вважають його предка героєм (50 % населення РФ), моральними виродками і дегенератами.

Раніше одіозний Володимир Жириновський погрожував трьом українським містам вторгненням російських "добровольців".

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