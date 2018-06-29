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"Какой-то журналист": в Екатеринбурге у россиян спросили, что они знают об Олеге Сенцове (видео)

STYLERLIFE        29.06.2018 - 14:19
Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина

Журналисты российского издания провели опрос

Недавно корреспонденты российского издания "Настоящее время" провели опрос на улицах города Екатеринбург по поводу Олега Сенцова и Владимира Балуха.

Журналисты спрашивали о том, знают ли горожане, кто такой Сенцов и Балух, как они комментируют их голодовки и хотели бы они, чтобы Украина и Россия обменялась своими политзаключенными.

Большинство отвечающих не имели ни малейшего понятия об общественном активисте Балухе и режиссере Сенцове.

 Видео: Что знают россияне об Олеге Сенцове и Владимире Балухе? (currenttime.tv)

 "Что-то какой-то журналист… Режиссер… Где-то в тюрьме, где-то закрыли его", - ответил один из респондентов.

"Мы будем только рады, если наши представители России вернутся к нам на родину, а украинцы к себе домой. Мы только за хорошее отношение между Украиной. Они наши братья", - прокомментировала еще одна горожанка.

"Недавно выступил на одной совещании свидетель, что давал ему лично взрывчатку. Вот последние новости. И что ему у нас дали за терроризм 20 лет", - поделилась своей осведомленностью другая женщина.  

Напомним, Владимир Балух голодает уже более 100 дней, а Олег Сенцов почти 50.  

Ранее мы сообщали о том, что соцопрос "Левады центр" показал, сколько россиян знают о голодовке Олега Сенцова.

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Теги: Россия, Олег Сенцов, политзаключенные
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