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"Якийсь журналіст": в Єкатеринбурзі у росіян запитали, що вони знають про Олега Сенцова (відео)

STYLERLIFE        29.06.2018 - 14:19
Фото: РБК-Україна
Фото: РБК-Україна

Журналісти російського видання провели опитування

Нещодавно кореспонденти російського видання "Настоящее время" провели опитування на вулицях міста Єкатеринбург з приводу Олега Сенцова і Володимира Балуха.

Журналісти запитували про те, чи знають городяни, хто такий Сенцов і Балух, як вони коментують їх голодування і хотіли б вони, щоб Україна і Росія обмінялася своїми політв'язнями.

Більшість відповідають не мали ні найменшого поняття про громадського активіста Балуха і режисера Сенцова.

Відео: Що знають росіяни про Олега Сенцова та Володимира Балуха? (currenttime.tv)

"Якийсь журналіст... Режисер... Десь у в'язниці, десь закрили його", - відповів один з респондентів.

"Ми будемо тільки раді, якщо наші представники Росії повернуться до нас на батьківщину, а українці до себе додому. Ми тільки за хороше ставлення між Україною. Вони наші брати", - прокоментувала ще одна міщанка.

"Нещодавно виступив на одній нараді свідок, що давав йому особисто вибухівку. Ось останні новини. І що йому у нас дали за тероризм 20 років", - поділилася своєю обізнаністю інша жінка.

Нагадаємо, Володимир Балух голодує вже понад 100 днів, а Олег Сенцов майже 50.

Раніше ми повідомляли про те, що соцопитування "Левада центр" показало, скільки росіян знають про голодування Олега Сенцова.

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Відео: Скільки українських політв'язнів в РФ?

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Теги: Россия, Олег Сенцов, политзаключенные
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