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Какую еду взять в поезд, если на улице +30: варианты перекусов для детей и взрослых

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Четверг 21 июля 2022 20:00
Какую еду взять в поезд, если на улице +30: варианты перекусов для детей и взрослых Перекус в поезде - важная составляющая поездки (коллаж: Styler)
Автор: Никита Мельников

Никогда не помешает спланировать полезный и вкусный перекус в дорогу. Тем более, когда вас ждет долгий путь, хочется есть здоровую и безопасную пищу, без риска отравиться.

Какую еду лучше брать собой в поезд или автобус - читайте в материале Styler далее.

Что можно и что не надо брать с собой в дорогу

Согласно общим рекомендациям, в качестве перекуса в дорогу не следует брать продукты с сильным мочегонным эффектом или такие, которые могут вызвать метеоризм.

Если мы говорим о напитках, то не рекомендованы сладкие газированные напитки, квас, пиво и тому подобное. Рекомендовано брать обычную воду, чай или молочные напитки.

Что касается еды, то не рекомендовано брать собой покупные чипсы, сухарики и подобные снеки, которые могут вызвать изжогу, а также продукты по типу бобовых, зелени, грибов, винограда и изделий из дрожжей.

Нужно, чтобы еда, которую вы берете собой, не испортилась, пока до нее дойдет очередь. Поэтому берите такие продукты, которые долго хранятся и комфортны для быстрого перекуса.

Перекус в дороге во время жары

Чтобы не остаться в дороге голодным из-за испорченной пищи, более того - не страдать из-за боли в животе, не берите собой в жару:

  • мясо и рыбу
  • молочные продукты
  • начинки с майонезом
  • консервы

Во время жары с собой врачи и диетологи рекомендуют брать:

  • фрукты и овощи (выбирайте твердые не слишком спелые варианты)
  • хлебцы, печенье, домашние сухарики
  • хорошо проваренное, запеченное или прожаренное мясо (но лучше всего соленые или сыровяленые изделия - такие хранятся лучше)
  • орехи и сухофрукты

Кстати, если вы берете бутерброды, то не следует использовать соусы и сливочное масло. Для долгой поездки это - обязательное правило безопасности.

Что взять собой в поезд

Длительная поездка на поезде, ассоциируется с определенной романтикой Укрзализныци и порой причудливыми перекусами с курицами гриль и подобным "пахучим счастьем".

Но, слава богу, такие тенденции уходят в прошлое и пассажиры стали больше думать друг о друге.

Вашему вниманию, перечень продуктов, которые эксперты рекомендуют брать собой в поезд:

  • бутерброды
  • вареные яйца
  • овощи
  • фрукты
  • сухофрукты
  • "докторская" и сырокопченая колбаса
  • печенье, круассаны и подобное

Если подытожить, то эти продукты должны быть вкусными без разогрева, надежны при хранении и иметь относительно нейтральный аромат.

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Какую еду взять в поезд, если на улице +30: варианты перекусов для детей и взрослых

Бутерброд для перекуса в поезде может иметь такой вид (фото: Freepik)

Симптомы отравления и первая помощь

Если уж так случилось, что вам не повезло и вы съели испорченную пищу, - главное быстро вывести токсины из организма и следовать определенным правилам.

Проблемы начинаются, когда патогенные микроорганизмы попадают в кишечник.

Защитные механизмы нашего тела естественно стремятся изгнать эти вредные вещества из организма, что может вызвать холодный пот, рвоту и диарею. Эти симптомы часто сопровождаются лихорадкой и ознобом.

Иногда лучше пойти на рвоту, если вы уверены, что ели испорченную пищу. Своевременное выведение токсичной пищи значительно снижает негативное влияние вредных агентов.

Частая рвота и диарея могут вызвать обезвоживание, поэтому следует пить достаточное количество жидкости. Рекомендуются соки, чаи и горячие супы. Также, желательно, обратитесь к врачу по приезду к месту назначения.

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