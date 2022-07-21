Какую еду взять в поезд, если на улице +30: варианты перекусов для детей и взрослых
Никогда не помешает спланировать полезный и вкусный перекус в дорогу. Тем более, когда вас ждет долгий путь, хочется есть здоровую и безопасную пищу, без риска отравиться.
Какую еду лучше брать собой в поезд или автобус - читайте в материале Styler далее.
Что можно и что не надо брать с собой в дорогу
Согласно общим рекомендациям, в качестве перекуса в дорогу не следует брать продукты с сильным мочегонным эффектом или такие, которые могут вызвать метеоризм.
Если мы говорим о напитках, то не рекомендованы сладкие газированные напитки, квас, пиво и тому подобное. Рекомендовано брать обычную воду, чай или молочные напитки.
Что касается еды, то не рекомендовано брать собой покупные чипсы, сухарики и подобные снеки, которые могут вызвать изжогу, а также продукты по типу бобовых, зелени, грибов, винограда и изделий из дрожжей.
Нужно, чтобы еда, которую вы берете собой, не испортилась, пока до нее дойдет очередь. Поэтому берите такие продукты, которые долго хранятся и комфортны для быстрого перекуса.
Перекус в дороге во время жары
Чтобы не остаться в дороге голодным из-за испорченной пищи, более того - не страдать из-за боли в животе, не берите собой в жару:
- мясо и рыбу
- молочные продукты
- начинки с майонезом
- консервы
Во время жары с собой врачи и диетологи рекомендуют брать:
- фрукты и овощи (выбирайте твердые не слишком спелые варианты)
- хлебцы, печенье, домашние сухарики
- хорошо проваренное, запеченное или прожаренное мясо (но лучше всего соленые или сыровяленые изделия - такие хранятся лучше)
- орехи и сухофрукты
Кстати, если вы берете бутерброды, то не следует использовать соусы и сливочное масло. Для долгой поездки это - обязательное правило безопасности.
Что взять собой в поезд
Длительная поездка на поезде, ассоциируется с определенной романтикой Укрзализныци и порой причудливыми перекусами с курицами гриль и подобным "пахучим счастьем".
Но, слава богу, такие тенденции уходят в прошлое и пассажиры стали больше думать друг о друге.
Вашему вниманию, перечень продуктов, которые эксперты рекомендуют брать собой в поезд:
- бутерброды
- вареные яйца
- овощи
- фрукты
- сухофрукты
- "докторская" и сырокопченая колбаса
- печенье, круассаны и подобное
Если подытожить, то эти продукты должны быть вкусными без разогрева, надежны при хранении и иметь относительно нейтральный аромат.
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Бутерброд для перекуса в поезде может иметь такой вид (фото: Freepik)
Симптомы отравления и первая помощь
Если уж так случилось, что вам не повезло и вы съели испорченную пищу, - главное быстро вывести токсины из организма и следовать определенным правилам.
Проблемы начинаются, когда патогенные микроорганизмы попадают в кишечник.
Защитные механизмы нашего тела естественно стремятся изгнать эти вредные вещества из организма, что может вызвать холодный пот, рвоту и диарею. Эти симптомы часто сопровождаются лихорадкой и ознобом.
Иногда лучше пойти на рвоту, если вы уверены, что ели испорченную пищу. Своевременное выведение токсичной пищи значительно снижает негативное влияние вредных агентов.
Частая рвота и диарея могут вызвать обезвоживание, поэтому следует пить достаточное количество жидкости. Рекомендуются соки, чаи и горячие супы. Также, желательно, обратитесь к врачу по приезду к месту назначения.
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