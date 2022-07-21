Яку їжу взяти у поїзд, якщо надворі +30: варіанти перекусів для дітей і дорослих

Ніколи не завадить спланувати корисний та смачний перекус у дорогу. Тим паче, коли вас чекає довгий шлях, хочеться куштувати здорову та безпечну їжу, без ризику отруїтися.

Яку їжу краще брати собою в поїзд або автобус - читайте у матеріалі Styler далі.

Що можна і що не треба брати з собою в дорогу

Згідно з загальними рекомендаціями, у якості перекусу в дорогу не слід брати продукти з сильним сечогінним ефектом або такі, що можуть викликати метеоризм.

Якщо ми говоримо про напої, то не рекомендовані солодкі газовані напої, квас, пиво тощо. Рекомендовано брати звичайну воду, чай або молочні напої.

Щодо їжі, то не рекомендовано брати собою куповані чипси, сухарики та подібні снеки, що можуть викликати печію, а також продукти по типу бобових, зелені, грибів, винограду та виробів з дріжджів.

Потрібно, щоб їжа, яку ви берете собою, не зіпсувалась, поки до неї дійде черга. Тому беріть такі продукти, що довго зберігаються та комфортні для швидкого перекусу.

Перекус в дорозі під час спеки

Аби не залишитись в дорозі голодним через зіпсовану їжу, ба більше - не страждати через біль у животі, не беріть собою у спеку:

м'ясо та рибу

молочні продукти

начинки з майонезом

консерви

Під час спеки з собою лікарі та дієтологи рекомендують брати:

фрукти та овочі (вибирайте тверді не надто стиглі варіанти)

хлібці, печиво, домашні сухарики

добре проварене, запечене або просмажене м'ясо (але краще за все солоні або сиров'ялені вироби - такі зберігаються найкраще)

горіхи та сухофрукти

До речі, якщо ви берете бутерброди, то не слід використовувати соуси та вершкове масло. Для довгої поїздки це - обов'язкове правило безпеки.

Що взяти собою у потяг

Довготривала поїздка на потязі асоціюється з певною романтикою Укрзалізниці та деколи чудернацькими перекусами з курками гриль та подібним "пахучим щастям".

Але, дякувати богу, такі тенденції відходять у минуле й пасажири почали більше думати один про одного.

До вашої уваги, перелік продуктів, що експерти рекомендують брати собою у потяг:

бутерброди

варені яйця

овочі

фрукти

сухофрукти

"докторська" та сирокопчена ковбаса

печиво, круасани та подібне

Якщо підсумувати, то ці продукти мають бути смачними без розігрівання, надійними при зберіганні та мати відносно нейтральний аромат.

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Бутерброд для перекусу у поїзді може мати такий вигляд (фото: Freepik)

Симптоми отруєння та перша допомога

Якщо вже так сталося, що вам не пощастило і ви з'їли зіпсовану їжу, - головне швидко вивести токсини з організму та слідувати певним правилам.

Проблеми починаються, коли патогенні мікроорганізми потрапляють в кишківник.

Захисні механізми нашого тіла природно прагнуть вигнати ці шкідливі речовини з організму, що може спричинити холодний піт, блювоту та діарею. Ці симптоми часто супроводжуються лихоманкою та ознобом.

Іноді краще піти на блювоту, якщо ви впевнені, що їли отруйну їжу. Своєчасне виведення токсичної їжі значно знижує негативний вплив шкідливих агентів.

Часта блювота і діарея можуть викликати зневоднення, тому слід пити достатню кількість рідини. Рекомендуються соки, чаї та гарячі супи. Також, бажано, зверніться до лікаря по приїзді до місця призначення.