Календарь стрижек: когда нельзя идти к парикмахеру, чтобы не навлечь беду

Лунный календарь стрижек на август 2021 года поможет вам выбрать лучшую дату для похода к парикмахеру и смены имиджа.

Как выбрать день для похода в парикмахерскую, когда можно краситься или менять прическу, а когда лучше удержаться от смены образа, чтобы не навлечь беду - рассказали астрологи сайта гороскопов Dailyhoro .

Лунный календарь стрижек на август

7, 8 и 9 августа

В последний день перед Новолунием, 7 августа, стричь волосы - к грустным новостям. 8 числа новая прическа может лишить жизненных сил, а вот 9 августа стричь волосы можно - это к избавлению от проблем и неурядиц в карьере и личной жизни.

10-11 августа

Отличные дни для смены прически! Стрижка волос в оба дня принесет удачу и поможет сохранить крепкие локоны без секущихся кончиков. Более того, вечерняя стрижка волос поможет привлечь удачу в любых делах.

12-13 августа

Это время не самое лучшее для стрижки. Новая прическа может разонравиться в одночасье. Поэтому если сомневаетесь, то лучше отложите поход к стилисту.

14-15 августа

Прекрасное время для тех, кто хочет перемен. Отстригая кончики волос, можно запросто не только попрощаться с черной полосой в жизни, но и избавиться от влияния манипуляторов.

16-17 августа

В понедельник и вторник от стрижки лучше отказаться, иначе рискуете навлечь на себя чужие проблемы и потеряете удачу.

18-19 августа

Эти дни отлично подходят для стрижки. Также можно смело экспериментировать, ведь даже коротко стриженные локоны отрастут быстро и не доставят хлопот.

20, 21 и 22 августа

20 августа стрижка волос будет уместной и поможет избавиться от грустных мыслей. Остальное время больше подходит для ухаживающих процедур.

23-24 августа

Стрижка волос в эти дни приведет к мелким неурядицам. Астрологи рекомендуют взять перерыв и заняться любимым хобби - это позволит оставаться в хорошем настроении.

25-26 августа

В эти дни стрижка волос будет уместной для тех, кто хочет перемен и устал от ежедневной рутины.

27, 28 и 29 августа

Для стрижки волос это время идеальное! Тем, кто хочет подольше сохранить прическу, стоит подстричься в любой из трех дней, записавшись к проверенному мастеру.

30-31 августа

Понедельник и вторник будут нейтральными днями, когда можно без опаски стричь локоны. Также уместными будут и питательные маски для кожи головы.