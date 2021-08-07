Календар стрижок: коли не можна йти до перукаря, щоб не накликати біду

Місячний календар стрижок на серпень 2021 року допоможе вам вибрати кращу дату для походу до перукаря і зміни іміджу.

Як вибрати день для походу в перукарню, коли можна фарбуватися або міняти зачіску, а коли краще утриматися від зміни образу, щоб не накликати біду - розповіли астрологи сайту гороскопів Dailyhoro .

Місячний календар стрижок на серпень

7, 8 і 9 серпня

В останній день перед Молодиком, 7 серпня, стригти волосся - до сумних новин. 8 числа нова зачіска може позбавити життєвих сил, а ось 9 серпня стригти волосся можна - це до позбавлення від проблем і негараздів в кар'єрі та особистому житті.

10-11 серпня

Відмінні дні для зміни зачіски! Стрижка волосся в обидва дні принесе удачу і допоможе зберегти міцні локони без посічених кінчиків. Більш того, вечірня стрижка волосся допоможе залучити удачу в будь-яких справах.

12-13 серпня

Цей час не найкращий для стрижки. Нова зачіска може перестати подобатися відразу. Тому якщо сумніваєтеся, то краще відкладіть похід до стиліста.

14-15 серпня

Прекрасний час для тих, хто хоче змін. Відстригаючи кінчики волосся, можна запросто не тільки попрощатися з чорною смугою в житті, але і позбутися від впливу маніпуляторів.

16-17 серпня

У понеділок і вівторок від стрижки краще відмовитися, інакше ризикуєте накликати на себе чужі проблеми і втратите удачу.

18-19 серпня

Ці дні відмінно підходять для стрижки. Також можна сміливо експериментувати, адже навіть коротко стрижені локони відростуть швидко і не доставлять клопоту.

20, 21 і 22 серпня

20 серпня стрижка волосся буде доречною і допоможе позбутися від сумних думок. Решта часу більше підходить для процедур по догляду.

23-24 серпня

Стрижка волосся в ці дні призведе до дрібних негараздів. Астрологи рекомендують взяти перерву і зайнятися улюбленим хобі - це дозволить залишатися в гарному настрої.

25-26 серпня

У ці дні стрижка волосся буде доречною для тих, хто хоче змін і втомився від щоденної рутини.

27, 28 і 29 серпня

Для стрижки волосся цей час ідеальний! Тим, хто хоче довше зберегти зачіску, варто підстригтися в будь-який з трьох днів, записавшись до перевіреного майстра.

30-31 серпня

Понеділок і вівторок будуть нейтральними днями, коли можна без побоювання стригти локони. Також доречними будуть і живильні маски для шкіри голови.