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Календарь стрижек на октябрь 2021: когда нельзя идти в парикмахерскую

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Вторник 28 сентября 2021 21:20
Календарь стрижек на октябрь 2021: когда нельзя идти в парикмахерскую Появился календарь стрижек на октябрь 2021 (фото: pixabay.com)
Автор: Артем Горовенко

Появился лунный календарь стрижек на октябрь 2021 года, который поможет женщинам и мужчинам выбрать лучшую дату во второй осенний месяц для похода к парикмахеру и смены имиджа.

Как правильно выбрать день для обновления стиля или прически, когда лучше всего красить волосы, а когда - наоборот - не рекомендуется идти в парикмахерскую и барбершоп - рассказали астрологи сайта Astrosfera.

Календарь стрижек на октябрь 2021

Самые благоприятные дни для стрижки волос в октябре 2021 года - 2, 3, 4, 10, 12, 16, 21, 22, 24, 26, 28, 29 и 31 октября.

Лучший из лучших дней для похода к парикмахеру - 13 октября. Именно в этот день, говорят специалисты, любые виды стрижек получатся крайне удачными и пойдут на пользу здоровью волос.

"Стрижка 13 октября укрепит волосы, ускорит их рост и подарит прилив положительной энергии в жизни", - говорят астрологи.

Нейтральные дни для стрижек и окрашивания волос в октябре - 25 и 27 октября.

Самые неблагоприятные дни для посещения парикмахерской - 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23 и 30 октября.

Фазы луны в октябре 2021

  • 1-5 октября - убывающая луна
  • 6 октября - новолуние
  • 7-19 октября - растущая луна
  • 20 октября - полнолуние
  • 21-31 сентября - убывающая луна

Эксперты говорят, что стрижка в растущую луну ускорит рост волос. Но это не значит, что нельзя стричься на убывающую луну.

"Этот период отлично подойдет для подравнивания челки, и если вы хотите, чтобы волосы как можно дольше сохраняли определенную длину. Не рекомендуется стричься во время новолуния", - отмечают астрологи.

Добавим также, что благоприятные дни для маникюра и педикюра - 1, 8, 12, 13, 15, 22 и 29 октября 2021 года.

Также смотрите подробный календарь праздников на октябрь 2021 и список выходных дней.

Кроме того, мы рассказывали о том, кто будет отмечать дни ангела в октябре и как правильно назвать ребенка.

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