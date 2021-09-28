Календар стрижок на жовтень 2021: коли не можна йти в перукарню
З'явився місячний календар стрижок на жовтень 2021 року, який допоможе жінкам і чоловікам вибрати кращу дату в другий осінній місяць для походу до перукаря і зміни іміджу.
Як правильно вибрати день для оновлення стилю або зачіски, коли найкраще фарбувати волосся, а коли - навпаки - не рекомендується йти в перукарню і барбершоп - розповіли астрологи сайту Astrosfera.
Календар стрижок на жовтень 2021
Найсприятливіші дні для стрижки волосся в жовтні 2021 року - 2, 3, 4, 10, 12, 16, 21, 22, 24, 26, 28, 29 і 31 жовтня.
Кращий з кращих днів для походу до перукаря - 13 жовтня. Саме в цей день, кажуть фахівці, будь-які види стрижок вийдуть вкрай вдалими і підуть на користь здоров'ю волосся.
"Стрижка 13 жовтня зміцнить волосся, прискорить їх зростання і подарує приплив позитивної енергії в житті", - говорять астрологи.
Нейтральні дні для стрижок і фарбування волосся в жовтні - 25 і 27 жовтня.
Найбільш несприятливі дні для відвідування перукарні - 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23 і 30 жовтня.
Фази місяця в жовтні 2021
- 1-5 жовтня - спадний місяць
- 6 жовтня - новолуння
- 7-19 жовтня - зростаючий місяць
- 20 жовтня - повний місяць
- 21-31 вересня - спадаючий місяць
Експерти кажуть, що стрижка в наростаючий місяць прискорить ріст волосся. Але це не означає, що не можна стригтися на спадаючий місяць.
"Цей період відмінно підійде для підрівнювання чубчика, і якщо ви хочете, щоб волосся якомога довше зберігало певну довжину. Не рекомендується стригтися під час новолуння", - відзначають астрологи.
Додамо також, що сприятливі дні для манікюру і педикюру - 1, 8, 12, 13, 15, 22 і 29 жовтня 2021 року.
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