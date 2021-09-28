Календар стрижок на жовтень 2021: коли не можна йти в перукарню

З'явився місячний календар стрижок на жовтень 2021 року, який допоможе жінкам і чоловікам вибрати кращу дату в другий осінній місяць для походу до перукаря і зміни іміджу.

Як правильно вибрати день для оновлення стилю або зачіски, коли найкраще фарбувати волосся, а коли - навпаки - не рекомендується йти в перукарню і барбершоп - розповіли астрологи сайту Astrosfera .

Календар стрижок на жовтень 2021

Найсприятливіші дні для стрижки волосся в жовтні 2021 року - 2, 3, 4, 10, 12, 16, 21, 22, 24, 26, 28, 29 і 31 жовтня.

Кращий з кращих днів для походу до перукаря - 13 жовтня. Саме в цей день, кажуть фахівці, будь-які види стрижок вийдуть вкрай вдалими і підуть на користь здоров'ю волосся.

"Стрижка 13 жовтня зміцнить волосся, прискорить їх зростання і подарує приплив позитивної енергії в житті", - говорять астрологи.

Нейтральні дні для стрижок і фарбування волосся в жовтні - 25 і 27 жовтня.

Найбільш несприятливі дні для відвідування перукарні - 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23 і 30 жовтня.

Фази місяця в жовтні 2021

1-5 жовтня - спадний місяць

6 жовтня - новолуння

7-19 жовтня - зростаючий місяць

20 жовтня - повний місяць

21-31 вересня - спадаючий місяць

Експерти кажуть, що стрижка в наростаючий місяць прискорить ріст волосся. Але це не означає, що не можна стригтися на спадаючий місяць.

"Цей період відмінно підійде для підрівнювання чубчика, і якщо ви хочете, щоб волосся якомога довше зберігало певну довжину. Не рекомендується стригтися під час новолуння", - відзначають астрологи.

Додамо також, що сприятливі дні для манікюру і педикюру - 1, 8, 12, 13, 15, 22 і 29 жовтня 2021 року.