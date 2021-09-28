Календарь стрижек на октябрь 2021: когда нельзя идти в парикмахерскую

Календарь стрижек на октябрь 2021

Самые благоприятные дни для стрижки волос в октябре 2021 года - 2, 3, 4, 10, 12, 16, 21, 22, 24, 26, 28, 29 и 31 октября.

Лучший из лучших дней для похода к парикмахеру - 13 октября. Именно в этот день, говорят специалисты, любые виды стрижек получатся крайне удачными и пойдут на пользу здоровью волос.

"Стрижка 13 октября укрепит волосы, ускорит их рост и подарит прилив положительной энергии в жизни", - говорят астрологи.

Нейтральные дни для стрижек и окрашивания волос в октябре - 25 и 27 октября.

Самые неблагоприятные дни для посещения парикмахерской - 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23 и 30 октября.

Фазы луны в октябре 2021

1-5 октября - убывающая луна

6 октября - новолуние

7-19 октября - растущая луна

20 октября - полнолуние

21-31 сентября - убывающая луна

Эксперты говорят, что стрижка в растущую луну ускорит рост волос. Но это не значит, что нельзя стричься на убывающую луну.

"Этот период отлично подойдет для подравнивания челки, и если вы хотите, чтобы волосы как можно дольше сохраняли определенную длину. Не рекомендуется стричься во время новолуния", - отмечают астрологи.

Добавим также, что благоприятные дни для маникюра и педикюра - 1, 8, 12, 13, 15, 22 и 29 октября 2021 года.