Календарь стрижек на октябрь 2021: когда нельзя идти в парикмахерскую

Появился лунный календарь стрижек на октябрь 2021 года, который поможет женщинам и мужчинам выбрать лучшую дату во второй осенний месяц для похода к парикмахеру и смены имиджа.
Как правильно выбрать день для обновления стиля или прически, когда лучше всего красить волосы, а когда - наоборот - не рекомендуется идти в парикмахерскую и барбершоп - рассказали астрологи сайта Astrosfera.
Самые благоприятные дни для стрижки волос в октябре 2021 года - 2, 3, 4, 10, 12, 16, 21, 22, 24, 26, 28, 29 и 31 октября.
Лучший из лучших дней для похода к парикмахеру - 13 октября. Именно в этот день, говорят специалисты, любые виды стрижек получатся крайне удачными и пойдут на пользу здоровью волос.
"Стрижка 13 октября укрепит волосы, ускорит их рост и подарит прилив положительной энергии в жизни", - говорят астрологи.
Нейтральные дни для стрижек и окрашивания волос в октябре - 25 и 27 октября.
Самые неблагоприятные дни для посещения парикмахерской - 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23 и 30 октября.
Эксперты говорят, что стрижка в растущую луну ускорит рост волос. Но это не значит, что нельзя стричься на убывающую луну.
"Этот период отлично подойдет для подравнивания челки, и если вы хотите, чтобы волосы как можно дольше сохраняли определенную длину. Не рекомендуется стричься во время новолуния", - отмечают астрологи.
Добавим также, что благоприятные дни для маникюра и педикюра - 1, 8, 12, 13, 15, 22 и 29 октября 2021 года.
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