В Каменском мужчина ради интереса "заминировал" вокзал

Полиция задержала "телефонного террориста"

В городе Каменское мужчина "ради интереса" заминировал вокзал. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в Днепропетровской области.

После звонка правоохранители эвакуировали пассажиров и сотрудников вокзала, обследовали помещения и прилегающую территорию. В результате осмотра никаких взрывоопасных и подозрительных предметов обнаружено не было.

Полиция задержала "минера". Свои действия задержанный объяснил "интересом". Он хотел проверить, действительно ли правоохранители сработают так также оперативно, как в кино.

Фото: dp.npu.gov.ua

Теперь ему грозит до 6 лет лишения свободы.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности)", - сообщили в полиции.

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