У Кам'янському чоловік заради інтересу "замінував" вокзал

Поліція затримала "телефонного терориста"

У місті Кам'янське чоловік "заради інтересу" замінував вокзал. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України в Дніпропетровській області.

Після дзвінка правоохоронці евакуювали пасажирів та працівників вокзалу, обстежили приміщення та прилеглу територію. У результаті огляду вибухонебезпечних та підозрілих предметів виявлено не було.

Поліція затримала "мінера". Свої дії затриманий пояснив "інтересом". Він хотів перевірити, чи дійсно правоохоронці також оперативно спрацюють так, як в кіно.

Фото: dp.npu.gov.ua

Тепер йому загрожує до 6 років позбавлення волі.

"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності)", - повідомили в поліції.

Раніше в Києві повідомили про мінування 6 станцій метро.

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