Канал известного украинского пранкера заблокировали в Youtube: раскрыты подробности

Популярный видеохостинг заблокировал канал пракнера "за нарушение принципов сообщества"

Сервис Youtube заблокировал канал украинского пранкера Евгения Вольнова. Об этом сказано в сообщении канала молодого человека в сети.

"Этот аккаунт был заблокирован за нарушение принципов сообщества YouTube", - говорится в сообщении.

Следует уточнить, что настоящие имя пранкера – Никита Кувиков. Против него в Российской Федерации было возбуждено уголовное производство, а 28 марта даже выдали постановление о заочном аресте и объявлении в международный розыск.

Причиной этого стало то, что Вольнов звонил в различные учреждения Кемерово в день пожара в торговом центре "Зимняя вишня" и сообщал о сотнях погибших, представляясь при этом сотрудником различных ведомств.

Напомним, украинский пранкер Евгений Вольнов, который в телефонном розыгрыше сообщил о сотнях погибших при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, прокомментировал то, что Россия объявила его в международный розыск. По его словам, он не боится уголовной ответственности в РФ.

"Россия такая страна, в которой они подают в розыск людей по странному принципу. Вспомните, тот же самый Яценюк в Чечне. Поэтому, как и законы РФ, так и это дело, возбужденное СК РФ, я верчу на оси", – заявляет Вольнов, добавив, что и дальше будет следить за ситуацией в Кемерово.

Пранкер сравнил избиение студентов на Майдане в 2013 году и пожар в ТРЦ, назвав россиян "нацией терпил".

Как сообщалось ранее, в СБУ ответили, выдаст ли Украина пранкера Евгения Вольнова РФ. Объявление в розыск в России украинского пранкера Евгения Вольноване означает, что Украина может выдать его Российской Федерации.

"Украина своих граждан не выдает", - сказала спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

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