Канал відомого українського пранкера заблокували в Youtube: розкрито подробиці

Популярний відеохостинг заблокував канал пракнера "за порушення принципів спільноти"

Сервіс Youtube заблокував канал українського пранкера Євгена Вольнова. Про це сказано в повідомленні каналу молодої людини в мережі.

"Цей аккаунт був заблокований за порушення принципів спільноти YouTube", - йдеться в повідомленні.

Слід уточнити, що справжні ім'я пранкера – Микита Кувіков. Проти нього в Російській Федерації було порушено кримінальну виробництво, а 28 березня навіть видали постанову про заочний арешт і оголошення в міжнародний розшук.

Причиною цього стало те, що Вольнов дзвонив у різні установи Кемерово в день пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" і повідомляв про сотні загиблих, представляючись при цьому співробітником різних відомств.

Нагадаємо, українська пранкер Євген Вольнов, який у телефонній розіграші повідомив про сотні загиблих при пожежі в ТРЦ "Зимова вишня" в Кемерово, прокоментував те, що Росія оголосила його у міжнародний розшук. За його словами, він не боїться кримінальної відповідальності в РФ.

"Росія така країна, в якій вони подають в розшук людей за дивним принципом. Згадайте, той самий Яценюк в Чечні. Тому, як і закони РФ, так і цю справу, порушену СК РФ, я верчу на осі", – заявляє Вольнов, додавши, що і далі буде стежити за ситуацією в Кемерово.

Пранкер порівняв побиття студентів на Майдані в 2013 році і пожежу в ТРЦ, назвавши росіян "нацією терпил".

Як повідомлялося раніше, в СБУ відповіли, видасть Україна пранкери Євгена Вольнова РФ. Оголошення в розшук в Росії українського пранкера Євгенія Вольноване означає, що Україна може видати його Російської Федерації.

"Україна своїх громадян не видає", - сказала речниця Служби безпеки України Олену Гітлянську.

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