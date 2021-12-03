Кардиохирург рассказал, какие нагрузки нужны организму для профилактики ССЗ
Сегодня самая распространенная причина смертности в Украине, как и во всем мире, - сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ).
О том, как максимально уберечь себя от подобных недугов и укрепить сердечное здоровье, рассказал в интервью Styler кардиохирург, главный врач Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Н.М. Амосова АМН Украины Сергей Сиромаха.
Врач напоминает, что перед любыми нагрузками сначала нужно проверить свое сердце.
Сергей Сиромаха (фото: пресс-служба)
"Часто встречаем ситуации, когда пациент имеет врожденный порок сердца, о котором не знает, ходит в зал и этими физическими нагрузками только больший вред себе может сделать. Любые нагрузки хороши, но надо точно знать, что у тебя здоровое сердце", - отмечает Сиромаха.
Перед беременностью также необходимо обследовать свое сердце.
"Даже когда выбираешь себе мужа или жену, надо и его сердце тоже обследовать перед свадьбой", - с улыбкой говорит специалист.
Также кардиохирург озвучил украинцам рецепт хорошего самочувствия.
По его словам, это:
• любимая работа
• родные и близкие вокруг
• друзья
А также "хорошее настроение, которое мы, несмотря ни на что, должны сами себе создавать".
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