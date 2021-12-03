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Кардиохирург рассказал, какие нагрузки нужны организму для профилактики ССЗ

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Пятница 03 декабря 2021 18:31
Кардиохирург рассказал, какие нагрузки нужны организму для профилактики ССЗ Врач назвал способы укрепить сердечное здоровье (фото: freepik)
Автор: Ольга Турчаникова

Сегодня самая распространенная причина смертности в Украине, как и во всем мире, - сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ).

О том, как максимально уберечь себя от подобных недугов и укрепить сердечное здоровье, рассказал в интервью Styler кардиохирург, главный врач Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Н.М. Амосова АМН Украины Сергей Сиромаха.

Врач напоминает, что перед любыми нагрузками сначала нужно проверить свое сердце.

Кардиохирург рассказал, какие нагрузки нужны организму для профилактики ССЗ

Сергей Сиромаха (фото: пресс-служба)

"Часто встречаем ситуации, когда пациент имеет врожденный порок сердца, о котором не знает, ходит в зал и этими физическими нагрузками только больший вред себе может сделать. Любые нагрузки хороши, но надо точно знать, что у тебя здоровое сердце", - отмечает Сиромаха.

Перед беременностью также необходимо обследовать свое сердце.

"Даже когда выбираешь себе мужа или жену, надо и его сердце тоже обследовать перед свадьбой", - с улыбкой говорит специалист.

Также кардиохирург озвучил украинцам рецепт хорошего самочувствия.

По его словам, это:

• любимая работа

• родные и близкие вокруг

• друзья

А также "хорошее настроение, которое мы, несмотря ни на что, должны сами себе создавать".

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