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Кардіохірург розповів, які навантаження потрібні організму для профілактики ССЗ

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П'ятниця 03 грудня 2021 18:31
Кардіохірург розповів, які навантаження потрібні організму для профілактики ССЗ Лікар назвав способи зміцнити серцеве здоров'я (фото: freepik)
Автор: Ольга Турчанікова

Сьогодні найпоширеніша причина смертності в Україні, як і в усьому світі, - серцево-судинні захворювання (ССЗ).

Про те, як максимально вберегти себе від подібних недуг і зміцнити серцеве здоров'я, розповів в інтерв'ю Styler кардіохірург, головний лікар Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова АМН України Сергій Сіромаха.

Лікар нагадує, що перед будь-якими навантаженнями спочатку потрібно перевірити своє серце.

Кардіохірург розповів, які навантаження потрібні організму для профілактики ССЗ

Сергій Сіромаха (фото: прес-служба)

"Часто зустрічаємо ситуації, коли пацієнт має вроджений порок серця, про який не знає, ходить в зал і цими фізичними навантаженнями тільки більшої шкоди собі може зробити. Будь-які навантаження хороші, але треба точно знати, що у тебе здорове серце", - зазначає Сіромаха.

Перед вагітністю також необхідно обстежити своє серце.

"Навіть коли вибираєш собі чоловіка або дружину, треба і його серце теж обстежити перед весіллям", - з посмішкою каже фахівець.

Також кардіохірург озвучив українцям рецепт гарного самопочуття.

За його словами, це:

* улюблена робота

* рідні та близькі навколо

* друзі

А також "гарний настрій, який ми, незважаючи ні на що, повинні самі собі створювати".

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