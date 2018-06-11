В Карпатах зацвела Червона рута (видео)

В украинских Карпатах цветет редкий вид этого растения

В украинских Карпатах зацвели целые поляны с редко цветущей Червоной рутой. Соответствующее видео опубликована на YouTube – канале 112.

В Карпатах расцвела Червона рута. Наблюдать цветение редких растений можно в начале июня, а самый расцвет приходится на середину месяца.

Червона рута, или научное название цветов – Rhododendron, переводится с греческого как дерево-роза. Эти красивые растения растут по всему земному шару и на данный момент насчитывается около 600 различных видов. Цвет растений может быть разный – белый, желтый и розовый.

Видео: В Карпатах зацвела Червона рута (YouTube/канале 112)

А в украинских Карпатах цветет особый редкий вид. Он занесен в Красную книгу. Называется он Рододендрон восточно-карпатский или миртолистий. Это вид имеет лечебные свойства. Увидеть его можно только в горах. Местные жители считают этот цветок магическим.

Рододендрон восточно-карпатский занесен в Красную книгу во II категорию охраны.

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