У Карпатах зацвіла Червона рута (відео)

В українських Карпатах цвіте рідкісний вид цієї рослини

В українських Карпатах зацвіли цілі галявини з рідко квітучою Червоною рутою. Відповідне відео опублікована на YouTube – каналі 112.

У Карпатах розцвіла Червона рута. Спостерігати цвітіння рідкісних рослин можна на початку червня, а найбільший розквіт припадає на середину місяця.

Червона рута, або наукова назва квітів – Rhododendron, перекладається з грецької як дерево-троянда. Ці красиві рослини ростуть по всій земній кулі і на даний момент налічується близько 600 різних видів. Колір рослин може бути різний – білий, жовтий та рожевий.

Відео: В Карпатах зацвіла Червона рута (YouTube/каналі 112)

А в українських Карпатах цвіте особливий рідкісний вид. Він занесений в Червону книгу. Називається він Рододендрон східнокарпатський або миртолистий. Це вид має лікувальні властивості. Побачити його можна тільки в горах. Місцеві жителі вважають цю квітку магічною.

Рододендрон східнокарпатський занесений в Червону книгу в II категорії охорони.

До речі, раніше ми писали про те, що в Україні розквітла долина легендарних нарцисів.

Учених шокували результати дослідження у Чорному морі (video.rbc.ua)