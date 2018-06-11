Социальные страницы
Курси валют
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Карпатах зацвіла Червона рута (відео)

STYLERLIFE        11.06.2018 - 14:50
Фото: Червона рута (commons.wikimedia.org)
Фото: Червона рута (commons.wikimedia.org)

В українських Карпатах цвіте рідкісний вид цієї рослини

В українських Карпатах зацвіли цілі галявини з рідко квітучою Червоною рутою. Відповідне відео опублікована на YouTube – каналі 112.

У Карпатах розцвіла Червона рута. Спостерігати цвітіння рідкісних рослин можна на початку червня, а найбільший розквіт припадає на середину місяця.

Червона рута, або наукова назва квітів – Rhododendron, перекладається з грецької як дерево-троянда. Ці красиві рослини ростуть по всій земній кулі і на даний момент налічується близько 600 різних видів. Колір рослин може бути різний – білий, жовтий та рожевий.

Відео: В Карпатах зацвіла Червона рута (YouTube/каналі 112)

А в українських Карпатах цвіте особливий рідкісний вид. Він занесений в Червону книгу. Називається він Рододендрон східнокарпатський або миртолистий. Це вид має лікувальні властивості. Побачити його можна тільки в горах. Місцеві жителі вважають цю квітку магічною.

Рододендрон східнокарпатський занесений в Червону книгу в II категорії охорони.

До речі, раніше ми писали про те, що в Україні розквітла долина легендарних нарцисів.

Учених шокували результати дослідження у Чорному морі (video.rbc.ua)

"Гра - це не тільки розвага": в мережі показали веселе відео з молодими ведмедями у Карпатах Весна у всій красі: у мережі показали приголомшливі фото Карпат
Теги: цветок, растения, Карпаты
Намагалася зробити селфи: в дніпровському кафе померла відвідувачка (фото)
У Грузії з викинутих на смітник яєць народилися сотні курчат (відео)
У Черкаській області місцеві депутати накинулися з кулаками на жінку через зауваження (відео)
Переможниця "Холостяка" вийшла заміж: подробиці одруження
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся