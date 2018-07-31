Кернес причастен к организации столкновений в Харьковском горсовете, – участники АТО

Фото: Геннадий Кернес

"Антикоррупционный блок участников АТО" провел собственное расследование

Организацией драки в Харьковский горсовете занимался Валерий Гинцар – соучредитель фирмы, выигравшей много торгов на охранные услуги на заказ горсовета, его подразделений и коммунальных предприятий города. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Антикоррупционный блок участников АТО.

По свидетельству активистов, руководил этой группой в Харьковском городском совете толстяк в светлом поло, представившийся харьковским активистом, который любит Кернеса.

"Антикоррупционный блок участников АТО" провел собственное расследование и установил личность организатора драки. Этот "харьковский активист" – Гинцар Валерий Леонидович. Согласно информации, предоставленной аналитическим порталом youcontrol.com.ua, он был соучредителем трех охранных агентств. В частности, ООО "Охранное агентство "Практик", которое является постоянным участником тендеров от Харьковского городского совета, его подразделений и коммунальных предприятий Харькова", – сообщается на Facebook-странице организации.

Атошники приводят информацию о ряде тендеров, которые выиграло Охранное агентство "Практик".

"22 августа 2016 "Практик" выигрывает первый тендер от КП "Харьковский метрополитен" на услуги по охране валютных ценностей при их перевозке на сумму 16 239 972,00 грн. Единственный конкурент – КП "Муниципальная охрана". Разница в их предложениях составила 372 грн. Другой тендер на те же услуги от КП "Харьковский метрополитен" завершился 7 октября 2017 и договор был заключен уже с КП "Муниципальная охрана". 14 августа 2017 метрополитен завершил очередной тендер на "Услуги по охране объектов" с ориентировочной стоимостью 19:88 млн грн. Победителем стал "Практик" Валерия Гинцара, предложивший 1 9279 156,80 – на 843,2 грн меньше конкурента – "Муниципальной охраны", – сообщают они.

Как отмечают активисты, на торгах 27 февраля этого года от КП "Харьковводоканал" вновь победил "Практик".

"Охранное агентство "Практик" выиграло тендер с предложением в 27 919 999,92 грн, снизив цену на 8 копеек от ориентировочной. Единственным конкурентом было КП "Муниципальная охрана", – говорится в сообщении Антикоррупционного блока участников АТО.

По их словам, после 2014-го года Геннадий Кернес неоднократно заявлял, что именно благодаря его усилиям Харьков остался украинским городом.

"Но харьковчанам известно, что Кернес был последовательным сторонником Януковича и "Партии Регионов", а затем продолжил политику "русского мира", поддерживая сепаратистов. Как видим, сейчас его позиции не изменились – Кернес продолжает сотрудничать с сепаратистами, организуя их в банды под "крышей" КП "Муниципальная охрана", – резюмирует Антикоррупционный блок участников АТО.

Ранее, по итогам противостояния в горсовете, мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что "активисты", которые ворвались в мэрию, были людьми руководителя областного Управления СБУ Носача". Позже Харьковский горсовет выразил сожаление по поводу дезинформации, что якобы СБУ была причастна к беспорядкам 20 июня этого года в мэрии.

Напомним, адвокаты Кернеса заявили о давлении на суд Полтавы и судью Антонова.

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