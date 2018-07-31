Кернес причетний до організації зіткнень в Харківській міськраді, – учасники АТО

Фото: Геннадій Кернес

"Антикорупційний блок учасників АТО" провів власне розслідування

Організацією бійки у Харківський міськраді займався Валерій Гінцар – співзасновник фірми, що виграла багато торгів на охоронні послуги на замовлення мыськради, її підрозділів та комунальних підприємств міста. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Антикорупційний блок учасників АТО

За свідченням активістів, керував цією групою у Харківській міській раді товстун у світлому поло, який представився харківським активістом, який любить Кернеса.

"Антикорупційний блок учасників АТО" провів власне розслідування і встановив особу організатора бійки. Цей "харківський активіст" – Гинцар Валерій Леонідович. Згідно інформації, наданої аналітичним порталом youcontrol.com.ua, він був співзасновником трьох охоронних агентств. Зокрема, ТОВ "Охоронне агентство "Практик", яке є постійним учасником тендерів від Харківської міської ради, його підрозділів і комунальних підприємств Харкова", – повідомляється на Facebook-сторінці організації.

Атошники наводять інформацію про низку тендерів, які виграло Охоронне агентство "Практик".

"22 серпня 2016 "Практик" виграє перший тендер від КП "Харківський метрополітен" на послуги з охорони валютних цінностей під час їх перевезення на суму 16 239 972,00 грн. Єдиний конкурент – КП "Муніципальна охорона". Різниця в їх пропозиціях склала 372 грн. Інший тендер на ті ж послуги від КП "Харківський метрополітен" завершився 7 жовтня 2017 і договір був укладений вже з КП "Муніципальна охорона". 14 серпня 2017 метрополітен завершив черговий тендер на Послуги з охорони об'єктів" з орієнтовною вартістю 19:88 млн грн. Переможцем став "Практик" Валерія Гинцара, запропонував 1 9279 156,80 – на 843,2 грн менше конкурента – "Муніципальної охорони", – повідомляють вони.

Як зазначають активісти, на торгах 27 лютого цього року від КП "Харківводоканал" знову переміг "Практик".

"Охоронне агентство "Практик" виграло тендер з пропозицією 27 919 999,92 грн, знизивши ціну на 8 копійок від орієнтовної. Єдиним конкурентом було КП "Муніципальна охорона", – йдеться в повідомленні Антикорупційного блоку учасників АТО.

За їх словами, після 2014-го року Геннадій Кернес неодноразово заявляв, що саме завдяки його зусиллям Харків залишився українським містом.

"Але харків'янам відомо, що Кернес був послідовним прихильником Януковича і "Партії Регіонів", а потім продовжив політику "російського світу", підтримуючи сепаратистів. Як бачимо, зараз його позиції не змінилися – Кернес продовжує співпрацювати з сепаратистами, організовуючи їх у банди під "дахом" КП "Муніципальна охорона", – резюмує Антикорупційний блок учасників АТО.

Раніше, за підсумками протистояння в міськраді, мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що "активісти", які увірвалися в мерію, були людьми керівника обласного Управління СБУ Носача". Пізніше Харківська міськрада висловила жаль з приводу дезінформації, що нібито СБУ була причетна до заворушень 20 цього року у мерії.

Нагадаємо, адвокати Кернеса заявили про тиск на суд Полтави і суддю Антонова.

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