ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кейт Миддлтон расстроена: ее любимый бренд обанкротился

STYLERЖизнь    08.03.2019 - 14:29
Кейт Миддлтон расстроена: ее любимый бренд обанкротился
Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Кейт Миддлтон была частым гостем в магазинах L.K. Bennett

Бренд L.K. Bennett, который так любит Кейт Миддлтон, закрывает свои магазины в Англии. Причина довольно банальна - бренд одежды и обуви объявил о банкротстве.

На сегодняшний день в Англии закрылись уже 5 из 39 розничных точек (в Лондоне, Ливерпуле, Шеффилде и Бристоле), а под увольнение попали 55 человек (всего будут уволены около 500 сотрудников компании).

Как пишут западные СМИ, причиной банкротства основанного в 1990 году бренда в первую очередь стали жесткие условия торговли для ритейлеров. Кроме того, на решение руководства L.K. Bennett повлияло повышение арендной платы и налога на недвижимость в стране. А еще, как оказалось, L.K. Bennett задолжал почти 500 тыс. евро другому бренду одежды House of Fraser.

Отметим, что одежду и обувь бренда L.K. Bennett предпочитают носить герцогиня Кембриджская, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и многие другие знаменитости.

Миддлтон, к слову, очень любит ботинки со шнуровкой на устойчивом каблуке от этого бренда.

Кейт Миддлтон расстроена: ее любимый бренд обанкротился

Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Самая же любимая модель герцогини - Marissa стоимостью около 350 евро. 

Кейт Миддлтон расстроена: ее любимый бренд обанкротился

Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

А в строгом платье и жакете от L.K. Bennett Кейт Миддлтон выходила в свет уже несколько раз.

Больше зелени: Кейт Миддлтон показала новый стильный ансамбль в изумрудных тонах Почему Кейт Миддлтон не имеет титула принцессы: названа причина
Новости Украины Кейт Миддлтон
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь