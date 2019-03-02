ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Мне хочется еще: Кейт Миддлтон ошарашила заявлением

STYLERПерсоны    02.03.2019 - 22:11
Мне хочется еще: Кейт Миддлтон ошарашила заявлением
Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Кейт Миддлтон хочет снова забеременеть

Кейт Миддлтон подтвердила, что хочет четвертого ребенка. Так, во время визита в Северную Ирландию герцогиня Кембриджская вышла на прогулку по городку Баллимин. Конечно же, ее тут же окружили местные жители, которые захотели пообщаться с супругой принца Уильяма.

А один из ирландцев оказался возле Кейт со своим пятимесячным сынишкой Джеймсом. Малыш растопил материнское сердце герцогини, которая воспитывает троих детей - 5-летнего Джорджа, 3-летнюю Шарлотту и годовалого Луи. И Миддлтон сделала любопытное заявление, которое ошарашило британские СМИ.

"Он восхитителен. Глядя на него, мне хочется еще детей", - сказала 37-летняя Кейт, обращаясь к отцу Джеймса.

Мужчина, к слову, не растерялся и спросил, как отнесется Уильям к перспективе стать отцом в четвертый раз. На этот вопрос герцогиня рассмеялась и сказала, что принц "будет очень обеспокоен такой перспективой".

Мне хочется еще: Кейт Миддлтон ошарашила заявлением

Кейт Миддлтон и принц Уильям (фото: WPA Pool/Getty Images)

Ранее мы рассказывали вам о том, с кем Кейт Миддлтон встречалась до принца Уильяма.

Напомним, что недавно Кейт Миддлтон примерила по-весеннему свежий образ в роскошном пальто.

Секреты красоты Кейт Миддлтон: что делать, чтобы выглядеть так же сногсшибательно Вражда Кейт Миддлтон и Меган Маркл: что станет причиной примирения герцогинь
Новости Украины Кейт Миддлтон
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь