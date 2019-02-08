С кем Кейт Миддлтон встречалась до принца Уильяма: фото мачо

Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)

Журналисты рассказали, когда и чем Миддлтон покорила будущего мужа

Герцогиня Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают сегодня троих детей. Но когда-то они были просто друзьями. Более того, как пишет The Sun, когда внук Елизаветы ІІ начинал "подкатывать" к Кейт, она уже состояла в отношениях с другим мачо.

Так, до того, как Кейт уехала на учебу в Университет Сент-Эндрюса (где она и встретила Уильяма), она встречалась с человеком по имени Руперт Финч. Их роман продолжался и на расстоянии.

Руперт Финч (фото: Getty Images)

"У Кейт на самом деле был еще один парень, когда она впервые попала в Сент-Эндрюс, Руперт Финч, который, по общему мнению, был хорошим человеком", - рассказала приближенная к Королевской семье Виктория Арбитер.

Руперт Финч (фото: ew.com)

Будущий адвокат Руперт Финч был старше своей возлюбленной. Правда, их отношения продлились не очень то и долго. А расстались они без обид и скандалов. Более того, Кейт и Уильям не только отгуляли на свадьбе Руперта с его невестой Наташей, но и сами пригласили экс-бойфренда герцогини Кембриджской на свое бракосочетание.

Также Виктория Арбитер рассказала, когда именно Уильям впервые "запал" на свою будущую жену. По ее словам, это произошло во время студенческого показа мод, на котором Кейт в качестве модели вышла на подиум в полупрозрачном наряде.

"Ух ты, Кейт горячая!" - сказал тогда Уильям.

В таком платье Кейт поднималась на подиум (фото: Getty Images)

"Уильям внезапно заметил, что эта довольно милая и обаятельная девушка, которую он видел во время лекций и завтраков, на самом деле была очень горячей", - подтвердила эксперт Кэти Николл.

Кстати, Миддлтон не хотела просто так даваться принцу.

"Однажды, когда Уильям наклонился, чтобы поцеловать ее, она отвернулась!" - рассказала Николл.

Ранее Кейт Миддлтон рассказала о любимых блюдах детей.

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