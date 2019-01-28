Сестричка для Луи: Кейт Миддлтон ошарашила заявлением

Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)

Герцогиня Кембриджская планирует четвертого ребенка

Кейт Миддлтон всерез подумывает над тем, чтобы родить четвертого ребенка. И, если верить источникам из ее окружения, супруга герцога Кембриджского Уильяма планирует это сделать уже в 2020 году.

Так, недавно Кейт рассказала друзьям, что хочет четвертого ребенка - девочку. Забеременеть она намерена уже в конце этого года.

"Кейт видит, какая связь между Джорджем и Шарлоттой (старшие дети герцогини - ред.) и думает, что было бы прекрасно, если бы у Луи была сестренка ближе к его возрасту", - рассказали в окружении Миддлтон изданию New Idea Magazine.

Кстати, Кейт и Уильям уже нарушили одну королевскую традицию: у детей королевы Елизаветы ІІ - Чарльза, Анны, Эндрю и Эдварда - по два ребенка, как и у принцессы Маргарет и у ее двоих детей. Но, пишет издание, наличие большой семьи всегда было частью плана Кейт и Уильяма.

"Кейт делает все по-своему, но Уильям всегда поддерживал ее и сделает все, чтобы она была счастлива; это обещание, которое он дал до того, как они поженились... Если она хочет четвертого ребенка, он согласится на это, хотя теперь он и жалуется на бессонные ночи", - рассказал представитель Королевского дворца.

Кейт Миддлтон и принц Уильям (фото: WPA Pool/Getty Images)

В окружении герцогини говорят, что Кейт любит сидеть дома и присматривать за своими детьми.

"Ей нравится встречаться с публикой, но она хочет отложить тяжелые королевские обязанности как можно на больший срок. И материнство дает ей такую возможность! Это может показаться немного эгоистичным, но Кейт считает, что самое главное - иметь счастливый брак, поддержать своего мужа и правильно воспитать детей. Она смотрит на то, что случилось с принцессой Дианой и Ферги (Сара Фергюсон - бывшая супруга принца Эндрю, герцога Йоркского, второго сына Елизаветы II - ред.), и хочет убедиться, что она обеспечивает прочную основу и семейную жизнь для своего мужа и детей", - резюмировал собеседник.

Напомним, ранее Меган Маркл устроила истерику из-за детей Кейт Миддлтон. Также мы писали о том, что появились неожиданные подробности о родах герцогини Сассекской.

Видео: РБК-Украина