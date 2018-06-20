Они стараются донести болельщикам основные тезисы пропаганды путинского режима

В России во время ЧМ-2018 иностранным болельщикам пропагандисты Кремля стараются донести основные тезисы путинского режима. Болельщиков убеждают в том, что "Крым - русский", а Россия не воюет с Украиной. О таких "лекциях" рассказала журналистка, которая устроилась подрабатывать помощником гида, сообщает "Комсомольская правда".

"Всякий раз, когда я завожу речь об "агрессивной России", молодые болельщики с какой-то тоскливой вежливостью пытаются поддерживать эту тему", - сказала пропагандист Кремля.

"Украина, Украина, кругом одна Украина. Вы разве не воюете с ними из-за Крыма?" - удивляется пожилая бразильянка.

Такие "экскурсоводы" стараются донести болельщикам основные тезисы пропаганды путинского режима.

"Практически все иностранцы знают о вхождении Крыма в состав России и о сложных взаимоотношениях между нашей страной и Украиной. Но при этом мало кто знает о многовековой совместной истории наших народов, поэтому фраза "Киев - мать городов русских" и последующий краткий пересказ истории России увеличивает продолжительность экскурсии еще на один час. Но бесплатный", - говорит пропагандист-"экскурсовод".

Ранее сообщалось, что бразильские фанаты окружили в Москве россиянку и спели непристойную песню.

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