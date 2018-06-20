Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Київ - мати міст руських": пропагандисти Кремля "промивають мізки" іноземним уболівальникам

STYLERLIFE        20.06.2018 - 17:20
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Вони намагаються донести уболівальникам основні тези пропаганди путінського режиму

У Росії під час ЧС-2018 іноземним уболівальникам пропагандисти Кремля намагаються донести основні тези путінського режиму. Вболівальників переконують у тому, що "Крим - російський", а Росія не воює з Україною. Про такі "лекції" розповіла журналістка, яка влаштувалася працювати помічником гіда, повідомляє "Комсомольская правда".

"Всякий раз, коли я заводжу мову про "агресивної Росії", молоді вболівальники з якоїсь тужливої ввічливістю намагаються підтримувати цю тему", - сказала пропагандист Кремля.

"Україна, Україна, кругом одна Україна. Ви хіба не сперечаєтеся з ними з-за Криму?" - дивується літня бразилійка.

Такі "екскурсоводи" намагаються донести уболівальникам основні тези пропаганди путінського режиму.

"Практично всі іноземці знають про входження Криму до складу Росії і про складні взаємини між нашою країною та Україною. Але при цьому мало хто знає про багатовікової спільної історії наших народів, тому фраза "Київ - мати міст руських" і подальший короткий переказ історії Росії збільшує тривалість екскурсії ще на одну годину. Але безкоштовний", - говорить пропагандист-"екскурсовод".

Раніше повідомлялося, що бразильські фанати оточили в Москві росіянку і заспівали непристойну пісню.

Скільки українських політв'язнів в РФ

"Де прекрасні Ольги з Волги?": швейцарському журналістові не припали до душі росіянки "Потрібен свіжачок": пропагандисти Кремля шукають образ нового ворога для росіян
Теги: Россия, пропаганда, чм 2018
"Нелюди!": травесті-діва Монро висловилася про супротивників Київпрайду
"Немає совісті ніякої": мережу нажахав вагон поїзда "Укрзалізниці" (фото)
Дівчина згоріла заживо: на трасі Київ-Харків сталася смертельна ДТП (фото)
У Києві пам'ятник біля МВС розфарбували в кольори ЛГБТ (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся