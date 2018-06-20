"Київ - мати міст руських": пропагандисти Кремля "промивають мізки" іноземним уболівальникам

Вони намагаються донести уболівальникам основні тези пропаганди путінського режиму

У Росії під час ЧС-2018 іноземним уболівальникам пропагандисти Кремля намагаються донести основні тези путінського режиму. Вболівальників переконують у тому, що "Крим - російський", а Росія не воює з Україною. Про такі "лекції" розповіла журналістка, яка влаштувалася працювати помічником гіда, повідомляє "Комсомольская правда".

"Всякий раз, коли я заводжу мову про "агресивної Росії", молоді вболівальники з якоїсь тужливої ввічливістю намагаються підтримувати цю тему", - сказала пропагандист Кремля.

"Україна, Україна, кругом одна Україна. Ви хіба не сперечаєтеся з ними з-за Криму?" - дивується літня бразилійка.

Такі "екскурсоводи" намагаються донести уболівальникам основні тези пропаганди путінського режиму.

"Практично всі іноземці знають про входження Криму до складу Росії і про складні взаємини між нашою країною та Україною. Але при цьому мало хто знає про багатовікової спільної історії наших народів, тому фраза "Київ - мати міст руських" і подальший короткий переказ історії Росії збільшує тривалість екскурсії ще на одну годину. Але безкоштовний", - говорить пропагандист-"екскурсовод".

Раніше повідомлялося, що бразильські фанати оточили в Москві росіянку і заспівали непристойну пісню.

Скільки українських політв'язнів в РФ