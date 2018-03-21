В Киеве бездомный умер в канализационном коллекторе

По предварительным данным, он умер ночью от переохлаждения

В Киеве, в Шевченковском районе в одном из канализационных коллекторов на улице Андрющенко нашли тело человека. Об этом сообщают "Вартові Еспресо".

Фото: Место происшествия (espreso.tv)

Установлено, что это местный бомж, которого звали Геннадий. По предварительным данным, он умер ночью от переохлаждения.

Фото: Место происшествия (espreso.tv)

Вероятнее всего, Геннадий был в состоянии сильного алкогольного опьянения и уснул в холодном коллекторе. На месте работают следователи. Они и установят все обстоятельства смерти мужчины.

Фото: Место происшествия (espreso.tv)

Напомним, что в Киеве заметили очередного "героя парковки". В этот раз владелец автомобиля припарковался прямо на троллейбусной остановке.