В Киеве бездомный умер в канализационном коллекторе

По предварительным данным, он умер ночью от переохлаждения
В Киеве, в Шевченковском районе в одном из канализационных коллекторов на улице Андрющенко нашли тело человека. Об этом сообщают "Вартові Еспресо".
Фото: Место происшествия (espreso.tv)
Установлено, что это местный бомж, которого звали Геннадий. По предварительным данным, он умер ночью от переохлаждения.
Фото: Место происшествия (espreso.tv)
Вероятнее всего, Геннадий был в состоянии сильного алкогольного опьянения и уснул в холодном коллекторе. На месте работают следователи. Они и установят все обстоятельства смерти мужчины.
Фото: Место происшествия (espreso.tv)
Напомним, что в Киеве заметили очередного "героя парковки". В этот раз владелец автомобиля припарковался прямо на троллейбусной остановке.