Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Киеве бездомный умер в канализационном коллекторе

STYLERLIFE        21.03.2018 - 20:00
Фото Мариенко Андрей / УНИАН
Фото Мариенко Андрей / УНИАН

По предварительным данным, он умер ночью от переохлаждения

В Киеве, в Шевченковском районе в одном из канализационных коллекторов на улице Андрющенко нашли тело человека. Об этом сообщают "Вартові Еспресо".

Фото: Место происшествия (espreso.tv)

Установлено, что это местный бомж, которого звали Геннадий. По предварительным данным, он умер ночью от переохлаждения.

Фото: Место происшествия (espreso.tv)

Вероятнее всего, Геннадий был в состоянии сильного алкогольного опьянения и уснул в холодном коллекторе. На месте работают следователи. Они и установят все обстоятельства смерти мужчины.

Фото: Место происшествия (espreso.tv)

Напомним, что в Киеве заметили очередного "героя парковки". В этот раз владелец автомобиля припарковался прямо на троллейбусной остановке.

"Чучело торопилось": в Киеве заметили очередного "героя парковки" Смерть 11-летнего школьника на уроке физкультуры: медики озвучили свою версию
Теги: погибший, смерть, Киев
"Рука до локтя у коллектора просто висела": появились новые детали взрыва в киевской многоэтажке
В Сумах ребенок попал в реанимацию из-за отравления комнатным растением
"Ба-бах": Савченко эпично потроллила депутатов (видео)
"Никита, твоей мамы больше нет": появились новые детали о жутком убийстве женщины под Киевом
On Top