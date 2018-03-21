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У Києві безпритульний помер у каналізаційному колекторі

STYLERLIFE        21.03.2018 - 20:00
Фото Марієнко Андрій / УНІАН
Фото Марієнко Андрій / УНІАН

За попередніми даними, він помер вночі від переохолодження

У Києві, у Шевченківському районі в одному з каналізаційних колекторів на вулиці Андрющенка знайшли тіло людини. Про це повідомляють "Вартові Еспресо".

Фото: Місце події (espreso.tv)

Встановлено, що це місцевий бомж, якого звали Геннадій. За попередніми даними, він помер вночі від переохолодження.

Фото: Місце події (espreso.tv)

Найімовірніше, Геннадій був у стані сильного алкогольного сп'яніння і заснув у холодному колекторі. На місці працюють слідчі. Вони і встановлять всі обставини смерті чоловіка.

Фото: Місце події (espreso.tv)

Нагадаємо, що в Києві помітили чергового "героя паркування". Цього разу власник автомобіля припаркувався прямо на тролейбусній зупинці.

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Теги: погибший, смерть, Київ
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