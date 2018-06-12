В Киеве грузовик с тягачом врезался в Каховский путепровод (фото)

Водитель не рассчитал габариты транспорта
Под Каховским путепроводом, возле станции метро "Левобережная" в Киеве трейлер с экскаватором на борту не вписался по габаритам под конструкцию моста. Об этом пишут в социальных сетях.
Скриншот поста (facebook.com/selykv)
Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)
"К счастью водитель вовремя понял, что габарит не проходит и почти успел остановиться", - пишут в сообществе dtp.kiev.
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
На опубликованных фото можно увидеть, что транспорт почти не повредился.
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
В управлении по вопросам ЧС КГГА сообщили, что им не поступало сообщение о подобном ЧП, передает "Сегодня".
В Днепровской РГА также ничего не слышали об инциденте.
"В подразделения ГС ЧС района подобная информация не поступала, проверяем", – сообщил дежурный РГА.
Пользователи соцсети бурно отреагировали на этот инцидент.
Скриншот комментариев (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Ранее сообщалось, что в Запорожье водитель маршрутки насмерть сбил пешехода.
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