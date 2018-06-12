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Интервью

В Киеве грузовик с тягачом врезался в Каховский путепровод (фото)

STYLERLIFE        12.06.2018 - 13:49
Фото: facebook.com/selykv
Фото: facebook.com/selykv

Водитель не рассчитал габариты транспорта

Под Каховским путепроводом, возле станции метро "Левобережная" в Киеве трейлер с экскаватором на борту не вписался по габаритам под конструкцию моста. Об этом пишут в социальных сетях.

Скриншот поста (facebook.com/selykv)

Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"К счастью водитель вовремя понял, что габарит не проходит и почти успел остановиться", - пишут в сообществе dtp.kiev.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

На опубликованных фото можно увидеть, что транспорт почти не повредился.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

В управлении по вопросам ЧС КГГА сообщили, что им не поступало сообщение о подобном ЧП, передает "Сегодня".

В Днепровской РГА также ничего не слышали об инциденте.

"В подразделения ГС ЧС района подобная информация не поступала, проверяем", – сообщил дежурный РГА.

Пользователи соцсети бурно отреагировали на этот инцидент.

Скриншот комментариев (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Ранее сообщалось, что в Запорожье водитель маршрутки насмерть сбил пешехода.

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